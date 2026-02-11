In queste ore Helena Prestes e Javier Martinez si sono mostrati in viaggio, ma non hanno svelato ai fan dove sono diretti. Ci ha pensato un'utente di Instagram ad anticipare cosa dovrebbero fare gli Helevier in giornata: stando ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano l'11 febbraio, nel pomeriggio la modella e il pallavolista dovrebbero registrare un'intervista a Verissimo che potrebbe essere trasmessa in tv a San Valentino.

L'anticipazione sul ritorno in tv degli Helevier

Il 16 febbraio andrà in onda la sfida tra Helena e Javier a Celebrity Chef, ma la coppia potrebbe tornare in tv anche prima di questo attesissimo appuntamento.

In mattinata Prestes ha pubblicato una foto che ha svelato ai fan che era in viaggio insieme al fidanzato verso una destinazione ignota (lei non lo ha specificato), ma grazie ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano questo "mistero" dovrebbe essere già risolto.

"Oggi Helena e Javier registrano Verissimo, è sicuro al 100%", si legge in un messaggio che l'esperta di gossip ha ricevuto e poi postato sul suo profilo Instagram l'11 febbraio.

Quando andrà in onda l'intervista su Canale 5

Oggi, 11 febbraio, Helena e Javier sono partiti prestissimo da Terni e in treno avrebbero raggiunto Milano, dove si registra Verissimo.

La trasmissione condotta da Silvia Toffanin va in onda ogni sabato e domenica, quindi è molto probabile che la nuova intervista agli Helevier sarà trasmessa già il prossimo weekend.

Visto che Prestes e Martinez hanno festeggiato il loro primo anniversario meno di una settimana fa, non sarebbe da escludere la loro ospitata su Canale 5 nel giorno di San Valentino, quindi il 14 febbraio (o al massimo domenica 15).

Un anno d'amore per Helena e Javier

Silvia Toffanin avrebbe scelto Helena e Javier per una delle puntate di Verissimo che andranno in onda nel weekend di San Valentino, e questo non dovrebbe essere un caso.

Lo scorso 7 febbraio, infatti, quelli che i fan hanno ribattezzato gli Helevier (o i Prestinez) hanno festeggiato un anno d'amore e potrebbero raccontare le loro emozioni per questo importante traguardo proprio negli studi del format di Canale 5.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori informazioni sull'intervista ma soprattutto sul giorno in cui dovrebbe andare in onda.