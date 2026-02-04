Il volto del carisma e del mistero: Engin Akyürek sta stregando il pubblico di Canale 5 nel ruolo di Tahir Lekesiz in Io sono Farah. Ma chi è davvero l'uomo che ha rubato il cuore della protagonista e quali segreti nasconde il suo passato? Scopriamo tutto sull'attore turco più amato del momento.

Il fascino di Tahir Lekesiz: da sicario a protettore

In Io sono Farah, Tahir è un uomo cresciuto nel mondo della criminalità, dove ha ricoperto a lungo il ruolo di braccio destro di Ali Galip. Segnato da un passato duro e privo di prospettive, Tahir è convinto di non avere un futuro diverso da quello che il destino gli ha imposto.

Tutto cambia quando incontra Farah e suo figlio Kerim: grazie a loro, l’uomo inizia un percorso di trasformazione profonda, passando da figura “senza speranza” a presenza affidabile e protettiva, fino a diventare un vero pilastro della famiglia che sceglie di costruire.

Engin Akyürek: la carriera della stella turca

Engin Akyürek, nato ad Ankara nel 1981 e laureato in Storia, si è affermato come uno dei volti più autorevoli della fiction turca dopo la vittoria a un talent per giovani attori che gli ha aperto le porte della televisione. Il grande pubblico lo ha conosciuto con Yabancı Damat, ma la consacrazione è arrivata grazie a ruoli intensi e complessi in serie di enorme successo come Fatmagül’ün Suçu Ne?

, Kara Para Aşk e Sefirin Kızı, che gli hanno garantito riconoscimenti internazionali, tra cui premi ai Seoul International Drama Awards e una nomination agli International Emmy. Parallelamente al piccolo schermo, ha costruito un percorso anche nel cinema, scegliendo progetti più introspettivi. Con Io sono Farah, ha ulteriormente rafforzato la sua popolarità globale.

Curiosità e vita privata dell’attore di Tahir

Engin Akyürek non è sposato e, dal 2025, ha scelto consapevolmente di restare lontano dai riflettori quando si parla di sentimenti. Attualmente single, l’attore preferisce proteggere la propria sfera personale e tenere la vita privata fuori dall’attenzione dei tabloid. In passato si è parlato di una presunta relazione di lunga durata con l'attrice turca Tülin Yazkan, figura lontana dal mondo dello spettacolo e per questo poco conosciuta dal pubblico italiano.

Nonostante alcune fotografie insieme abbiano alimentato le voci, nessuno dei due ha mai confermato ufficialmente il legame. Negli anni, il suo nome è stato occasionalmente accostato anche a quello di alcune co-protagoniste, ma Akyürek ha sempre mantenuto un profilo estremamente discreto, evitando dichiarazioni pubbliche e scegliendo di non esporre le proprie relazioni sui media.