Da quasi un anno Javier Martinez e Helena Prestes sono presi di mira dagli hater, ovvero quelle persone che non approvano la loro relazione e non perdono l'occasione per andargli contro in qualsiasi modo. Per provare a contrastare gli attacchi di questi utenti, il pallavolista ha deciso di rendere privato il suo profilo Instagram e di limitare la possibilità di commentare i post che condivide.

La risposta silenziosa di Javier

Se Helena risponde a tono agli hater, Javier ha scelto un modo silenzioso ma efficace per contrastare gli attacchi che riceve quasi quotidianamente sui social.

Come hanno fatto notare alcune attente fan, l'altro giorno Martinez ha reso privato il suo profilo Instagram e ha limitato la possibilità di commentare i suoi post.

Attraverso un paio di semplici mosse, dunque, l'ex concorrente del Grande Fratello ha frenato le critiche che gli arrivano sul web e ha evitato nuovi pesanti attacchi da parte di chi non vede l'ora di metterlo in difficoltà anche a distanza.

Javier ha messo il profilo privato ed ha limitato tutti i commenti 💪💪💪❤️#helevier #javi7 #pestinez — Carolah !!!!!!🦋🌴🐞 (@Carolahlxz) February 3, 2026

L'approvazione del fandom

Le mosse di Javier per contrastare gli hater sono state accolte con entusiasmo dai fan, soprattutto da chi non ne può più di leggere cattiverie nei confronti della coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello quasi un anno fa.

"Bravo", "Forza Javier", "Quelli non potranno commentare più, come godo", "Finalmente", "Ha fatto bene", "Troppa invadenza, giusto", "La miglior risposta alle cattiverie", "Benissimo, ora voglio vedere cosa si inventano", "Perfetto", "Così si fa", "Bravo, falli impazzire", "Si sta superando il limite ultimamente, non poteva fare altro", si legge su X in queste ore.

La fuga d'amore con Helena

In queste ore sul web si sta parlando di Javier anche per la fuga d'amore che ha fatto con Helena a pochi giorni dal loro prima anniversario (che sarà il 7 febbraio).

La coppia si è concessa 24 ore di relax in un resort da sogno, dopodiché entrambi sono tornati ai rispettivi impegni di lavoro: Martinez si sta allenando per la prossima partita della Terni Volley Academy, Prestes è volata in Svizzera per un importante progetto che coinvolge anche Chiara Ferragni e tante altre modelle e influencer da tutto il mondo.