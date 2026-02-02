Negli episodi della terza stagione della soap Forbidden Fruit, Sahika verrà affrontata fisicamente dal nipote Yigit, dopo aver minacciato di incastrarlo per l’aggressione della madre Ender.

Ender si allea con Nadir, Halit costringe Sahika a tornare in Turchia

Appena scoprirà di essere nato dalla passata relazione tra Ender e Kaya, Yigit li costringerà a sposarsi in fretta, dicendogli che altrimenti non sarà più loro figlio. Dopo che Yigit farà perdere le sue tracce, Ender e Kaya non avranno altra scelta, oltre a quella di convolare a nozze.

A seguito del matrimonio forzato, Ender stringerà un’alleanza con Nadir, un vecchio socio di Halit, deciso a vendicarsi.

A proposito di quest’ultimo, invece, obbligherà la sua ex Sahika a tornare a Istanbul, appena scoprirà che in precedenza ha eseguito ogni ordine di Nadir alle sue spalle.

Sahika minaccia Ender e le chiede aiuto per separare Halit e Yildiz

Ben presto, Sahika minaccerà Ender, dicendole di essere disposta a far sapere a tutti che diversi mesi prima fu aggredita da suo figlio Yigit. Inoltre, Sahika esigerà sapere da Ender il suo piano per cacciare Halit e Nadir dall’azienda, dopo averle detto di possedere il video che riprende la sua caduta nelle acque del Bosforo. Tuttavia, anche se Sahika le dirà di non dire a nessuno del suo ricatto, Ender metterà in guardia Yigit. Quest’ultimo, rassicurerà la madre, dicendole che Sahika non può avere alcun filmato della sua aggressione, poiché in quel periodo le telecamere di villa Argun non funzionavano.

Successivamente, in preda alla furia, Yigit aggredirà sua zia Sahika e tenterà di strangolarla.

Dopo aver rischiato di morire per mano del nipote, Sahika manderà a Ender il video che incastra Yigit. Infine, Sahika approfitterà di una cena con Kaya, Yigit e Erim, per proporre a Ender di aiutarla a separare nuovamente Halit e Yildiz.

Riepilogo: Ender è stata vittima di un attentato

Negli episodi conclusivi della seconda stagione, Ender è stata vittima di un attentato. La donna è stata aggredita da una persona dal volto coperto, fuori dalla villa. Dopo essere stata colpita alle spalle, Ender è caduta nelle acque del Bosforo. Da quel momento in poi, non c’è stata alcuna traccia di Ender, ed è stata creduta morta.