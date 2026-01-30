Nel corso delle nuove puntate di Forbidden fruit in onda dal 2 al 7 febbraio su Canale 5 Ender verrà creduta morta dopo che un personaggio misterioso l'avrà spinta nelle acque del Bosforo. A distanza di otto mesi da questo tragico evento non vi sarà traccia neppure di Yildiz mentre Halit sarà deciso a sposare la sua nuova fidanzata Sahika.

Ender aggredita finisce nel Bosforo, sarà morta annegata?

Zehra confesserà a Lila di essersi innamorata di Caner e incoraggiata dalla sorella minore, deciderà di accettare la proposta di matrimonio di Caner. Lui però, la sorprenderà ancora una volta.

Yildiz cercherà di ricucire con Halit ma lui sarà determinato a chiedere il divorzio. Yigit invece, vorrà affrontare Ender e svelarle finalmente che lui è il figlio che ha abbandonato alla nascita. Quando arriverà a villa Argun, Ender lo respingerà a brutto muso ancor prima che lui possa svelarle la sua vera identità. Poco dopo, mentre Ender si troverà sulla terrazza, verrà spinta in acqua da un uomo misterioso. Ender cadrà nelle acque del Bosforo proprio mentre Yildiz scoprirà di aspettare un bambino da Halit. Scene che rappresenteranno la fine della seconda stagione della soap Tv turca e che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso: Ender sarà morta annegata?

Halit vuole sposare Sahika, Yildiz incinta: anticipazioni 2-7 febbraio

La terza stagione si aprirà con un salto temporale di otto mesi dal giorno dell'aggressione a Ender. Di lei non vi sarà traccia e tutti crederanno che sia morta annegata. Yildiz invece, sarà svanita nel nulla proprio il giorno dell'incidente della sua rivale e tutti crederanno che sia in qualche modo responsabile di ciò che è accaduto a Ender. Niente di più falso, perché la bionda moglie di Halit sarà sì fuggita, ma solo per nascondere al marito e a tutti quanti di essere in dolce attesa. Ora che sarà ormai prossima al parto, penserà di tornare a Instanbul ma non sa ancora che, nel frattempo, Halit si è fidanzato con Sahika e intende sposarla.

Kaya sarà contrario a queste nozze e deciderà di licenziarsi dalla holding Argun per tornare a vestire i panni dell'avvocato.

Forbidden fruit continua a macinare ascolti

Continua il successo di Forbudden fruit che, ogni giorno, tiene incollati al televisore una media di 2,5 milioni di telespettatori per uno share del 20%. Dati che potrebbero ulteriormente crescere ora che la serie turca entra nella terza stagione, che si preannuncia ancor più ricca di colpi di scena rispetto alle precedenti.