Sono terminate poco fa le riprese di puntate di Uomini e donne che il pubblico potrà vedere su Canale 5 tra qualche settimana. Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quello che è accaduto in studio il 2 febbraio, a partire dalla decisione di Elisabetta Gigante di frenare nella conoscenza con Sebastiano Mignosa. Sabrina Zago e Gemma Galgani, invece, hanno chiuso le frequentazioni che avevano rispettivamente con Nicola e Ciro.

Conoscenze al capolinea nel trono Over

Lunedì 2 febbraio c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne, e in rete sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo tra i personaggi più discussi del trono Over.

Nel corso delle riprese che ci sono state nel pomeriggio, dunque, Elisabetta ha reagito male alla decisione di Sebastiano di far scendere nuove signore per lui: la dama vorrebbe una conoscenza in esclusiva, per questa sta pensando di chiudere.

Sabrina, invece, ha interrotto la frequentazione con Nicola quando ha saputo che è uscito a cena con Altanta.

Anche Gemma ha messo fine al rapporto con Ciro dopo un paio di appuntamenti.

Gemma protagonista tra crisi e delusioni d'amore

Nell'ultimo periodo le dinamiche del trono Over di Uomini e donne sono state monopolizzate da Gemma e dai suoi momenti di sconforto.

Nelle puntate che sono state registrate, ma che ancora devono andare in onda su Canale 5, la dama è stata rifiutata due volte (prima da Mauro e poi di nuovo da Mario) e poi ha avuto un crollo che l'ha portata a pensare di abbandonare il programma definitivamente.

Galgani continua a dire che sta cercando l'anima gemella, ma è da più di 17 anni che non fa altro che vivere amori impossibili o flirt che finiscono dopo poco tempo.

Tensioni e commozione a Uomini e donne

Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne è accaduto di tutto: da scontri molto accesi ad una proposta di matrimonio che ha emozionato tutti.

Alessio, ad esempio, si è reso protagonista di un momento che è destinato a far discutere: il cavaliere ha ammesso di aver avuto un'intimità sia con Debora che con Rosanna nello stesso periodo, e questo ha causato tensioni nel parterre Over.

A rasserenare gli animi, però, ci hanno pensato Agnese e Roberto: la volta scorsa, infatti, i due sono tornati come ospiti e lui ha sorpreso la fidanzata chiedendole di sposarlo. Stando a quello che si vocifera in rete, la coppia dovrebbe convolare a nozze nel 2027, per la precisione dopo che il figlio della dama compirà 18 anni e potrà farle da testimone.