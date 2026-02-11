Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Nadir Kilic risponderà a un ricatto del suo nemico Halit Argun, minacciando di ucciderlo.

Nadir si vendica di Halit e corteggia Yildiz

Prossimamente, si scoprirà che il misterioso complice di Sahika è Nadir, un ex vecchio socio di Halit. Non appena entrerà in possesso delle azioni della Holding Argun, Nadir ordinerà a Sahika di partire. A quel punto, l’imprenditore affronterà Halit, dicendogli di aver attuato la sua vendetta contro di lui, per averlo fatto finire in prigione in passato.

In seguito, Nadir assumerà Ender nell’azienda, infastidendo ulteriormente Halit.

Inoltre, Nadir comincerà a corteggiare Yildiz, appena saprà che è la nuova moglie di Argun. Quando capirà di poter perdere la sua amata, Halit ordinerà all’avvocato Metin di indagare sul periodo che Nadir ha trascorso in prigione.

Halit obbliga Nadir a lasciare la Turchia

Ben presto, Argun metterà le mani in una fotografia di Nadir ritratto in abiti femminili, che gli hanno scattato durante la detenzione. Halit coglierà l’occasione, per obbligare a Nadir di lasciare la Turchia, il quale non si lascerà affatto intimorire. Per impedire ad Argun di metterlo in cattiva luce, Nadir lo minaccerà di morte e ordinerà a Yildiz di far sparire subito la sua foto compromettente, altrimenti perderà il marito.

Parecchio terrorizzata, Yildiz eseguirà la richiesta di Nadir, e troverà il modo per far ricadere la colpa su Ender.

Appena avrà tra le mani il cellulare del nemico, Nadir tranquillizzerà Yildiz. In realtà, quest’ultima ingannerà l’imprenditore, per aver fotografato il suo scatto incriminato con il suo cellulare, per poterlo mettere alle strette in caso di ulteriori minacce.

Riepilogo: Yildiz ha progettato la sua vendetta contro Halit e Sahika

Nella parte finale della seconda stagione, oltre a manipolare il nipote Yigit contro la madre biologica Ender, Sahika ha portato scompiglio nel matrimonio di Yildiz e Halit. Dopo un salto temporale, Yildiz ha pianificato la sua vendetta contro Sahika e il marito Halit, per averla esclusa dalla famiglia mandandola a vivere nell'ala di casa riservata ai domestici.