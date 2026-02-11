Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Yildiz chiederà il divorzio ad Halit non accettando che continui a vedersi anche con Sahika. Quest'ultima, a questo punto, organizzerà un piano per accelerare le pratiche della separazione tra la rivale e il signor Argun.
Yildiz chiede il divorzio ad Halit
Halit non vorrà rinunciare alla nuova fidanzata Sahika per nessuna ragione al mondo. Yildiz si rifiuterà di trasferirsi a villa Argun insieme al figlio Halitcan. Nel frattempo verrà organizzata la festa di circoncisione del bambino.
In questa circostanza, Yildiz chiederà al marito di poter parlare da soli in un ufficio. La sorella di Zeynep presenterà i documenti del divorzio davanti agli occhi di uno sbalordito Halit. Quest'ultimo non firmerà immediatamente le carte, prendendo del tempo utile per consultare il suo avvocato. L'imprenditore vorrà capire se le richieste di Yildiz siano ragionevoli visto che c'è di mezzo un neonato.
Sahika organizza una trappola per accelerare le pratiche del divorzio tra Yildiz e il signor Argun
Le anticipazioni della serie tv rivelano che Halit entrerà in crisi, demoralizzato per essere stato lasciato da Yildiz. Sahikla non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento dell'uomo che faticherà tantissimo a concedere il divorzio alla moglie.
La darklady approfitterà di questo momento per accelerare le pratiche, organizzando una trappola ai danni di Yildiz.
Sahika insinuerà che la rivale abbia una relazione con Emir visto che l'ha ospitata subito dopo il parto. Per avvalorare la tesi, la donna farà in modo che Halit trovi la rivale da sola in compagnia di Emir. Sahika si prenderà gioco di quest'ultimo, convincendolo a chiamare Yildiz in piena notte a casa sua per parlare di alcuni dettagli da presentare in aula di tribunale per la causa di divorzio da Halit.
La darklady farà in modo che il signor Argun si rechi da Emir per cogliere la moglie in flagrante. La macchinazione non andrà a buon fine poiché Yildiz capirà le macchinazioni di Sahika, facendosi trovare in compagnia di Lila, Zehra e Asuman a casa di Emir.
Alla fine, Halit crederà che tra sua moglie e l'avvocato ci sia soltanto un'amicizia.
Yildiz ha meditato vendetta contro Halit e Sahika
Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Yildiz confinata a vivere negli alloggi del personale di servizio organizzerà una vendetta ai danni di Halit e Sahika. Quest'ultima, invece, inviterà Yigit a conquistare Lila per poi informare Zehra di essere a conoscenza di una casa editrice disposta a pubblicare il suo romanzo.