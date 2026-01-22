Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5 rivelano che Nadir farà il suo arrivo ad Istanbul dimostrando di avere un conto in sospeso con Halit Argun. L'uomo apparirà desideroso di vendetta nei confronti dell'imprenditore, che l'aveva denunciato per alcuni affari illeciti.

Nadir è il misterioso complice di Sahika

Nadir farà il suo arrivo a Istanbul come il misterioso complice di Sahika. Il nuovo arrivato ordinerà alla sorella di Kaya di lasciare il luogo dopo aver fallito nella sua missione di sposare Halit.

Dopo essere diventato il proprietario della metà dell'azienda Argun, Nadir dimostrerà di non aver più bisogno di Sahika, che prima di andare via sarà protagonista di un nuovo colpo di testa. La darklady cercherà di avvelenare Ender, Yildiz, Halit e la domestica Aysel. I sospetti si concentreranno su Sahika mentre Nadir si recherà in ospedale al capezzale di Halit ancora semi incosciente.

Nadir stringe un patto con Ender per dividere Yildiz e Halit

Le anticipazioni rivelano che il signor Argun capirà che Nadir è venuto a trovarlo al suo capezzale ma non avrà prove per dimostrarlo. L'imprenditore chiederà al suo avvocato se l'uomo è uscito di galera. Il pubblico assisterà ad un salto temporale di molti anni dove si vedrà Halit denunciare Nadir per alcuni affari illegali commessi nell'azienda che gestivano insieme.

L'uomo uscito di galera deciderà di vendicarsi dell'ex marito di Ender, coinvolgendo anche Sahika nel suo piano.

Nadir farà in modo d'incontrare Ender e Yildiz per poi salvare la vita di Erim, che rischierà di venire investito da un motorino mentre si trovava insieme ad Yigit. L'uomo capirà per quale motivo Halit non è riuscito a lasciare la sorella di Zeynep, iniziando a provare un interesse per lei. Il nuovo arrivato avrà intenzione di dividere Halit e Yildiz e per questo stringerà un patto con Ender, chiedendole di fare le sue veci nell'Argun Holding.

Yildiz ha offerto a Sevda dei soldi per dimettersi

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine gennaio in televisione, Yildiz è andata a scusarsi da Zeynep per quanto successo la sera prima mentre Sahika ha lasciato una lettera ad Yigit, chiedendogli un incontro per sapere qualcosa di più sulle sue origini.

I due hanno unito le forze per andare contro Ender.

Sevda, invece, ha continuato a corteggiare Halit come d'accordi presi con Ender. Yildiz ha scoperto che dietro all'assunzione della segretaria c'è Celebri. La donna ha offerto un'ingente somma di denaro a Sevda per dimettersi.

Infine Zerrin è andata a trovare Alihan e Zeynep. La donna ha avuto una discussione con la cognata in merito alla spilla che aveva richiesto.