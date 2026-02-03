Le anticipazioni su ciò che succederà nelle puntate della terza stagione della soap turca Forbidden Fruit, in programmazione dal 9 al 14 febbraio 2026, dicono che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) vorrà farla pagare ad Halit Argun (Talat Bulut) e alla nuova rivale in amore Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade).

Sahika riesce a estromettere Yildiz dalla famiglia

Sahika riuscirà a estromettere Yildiz dalla famiglia, la quale sarà costretta a trasferirsi negli alloggi dei domestici.

Dopo essere stata umiliata nel peggior modo possibile, Yildiz pianificherà la sua vendetta contro Halit e Sahika, che intanto si fidanzeranno ufficialmente e saranno decisi a diventare marito e moglie.

Yigit ritrova il computer di Zehra, Ender viene creduta morta

Nel contempo, Yigit riuscirà a guadagnarsi la stima di tutti, ritrovando il computer di Zehra.

Sempre a proposito di quest’ultima, Sahika la metterà nei guai, facendole stringere un accordo rischioso con un altro editore.

Spazio anche a Ender, la quale mentre verrà creduta morta da tutti per essere scomparsa nel nulla, si farà viva per riprendersi tutto ciò che prima era suo, con la convinzione che sia stata Sahika ad attentare alla sua vita.

Riepilogo: Halit ha deciso di escludere Ender dalla sua vita

Di recente, Sevda ha vuotato il sacco ad Halit, dicendogli che Ender l’aveva pagata per sedurlo, per tendere una trappola a Yildiz. Dopo che Sevda gli ha fatto ascoltare una registrazione dal contenuto inequivocabile, Halit si è reso conto di dover prendere dei provvedimenti. L’uomo d’affari ha deciso di escludere l’ex moglie Ender dalla sua vita, in maniera definitiva.

In precedenza, quest’ultima e Halit si erano riavvicinati, dopo che il figlio Erim era finito in ospedale in gravi condizioni a causa di Mustafa, il padre di Yildiz. Poi, per proteggere la sua famiglia, Halit aveva comunicato alla moglie Yildiz la sua intenzione di voler divorziare da lei. L’uomo è rimasto fermo nella sua decisione, e addirittura è arrivato a cacciare la giovane via di casa. In seguito, c’è stata una nuova minaccia per il matrimonio di Yildiz, dato che Sahika, la sorella di Kaya, si è avvicinata a suo marito Halit, dopo essere giunta a Istanbul.