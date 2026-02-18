Nelle puntate conclusive di Io sono Farah, si assisterà a un nuovo scontro tra il piccolo Kerim e il padre Behnam Azadi. Il bambino rinnegherà l’iraniano, dicendogli di non considerarlo più il suo genitore, dopo essersi ricongiunto con la madre Farah e Tahir.

Farah libera la madre Gulsima con l’aiuto di Tahir

Ben presto, Farah scoprirà che sua madre Gulsima in realtà è viva, ed è tenuta prigioniera da Behnam da più di otto anni. La giovane inscenerà una finta ricaduta di Kerim, per far credere a Behnam che loro figlio deve sottoporsi a un nuovo trapianto di midollo osseo.

A quel punto, Behnam farà arrivare Gulsima in Turchia, per essere stata lei in precedenza a salvare la vita al nipote Kerim.

Unendo le loro forze, Farah e Tahir riusciranno a liberare Gulsima, mentre Behnam si vendicherà, decidendo di mandare il figlio Kerim nuovamente in Iran, ma questa volta insieme a sua madre Rahsan. Inoltre, Behnam sarà determinato a imprigionare Farah, ma per riuscire nel suo intento, sarà consapevole di doversi sbarazzare di Tahir. Servendosi della complicità dei suoi scagnozzi, Behnam rintraccerà ogni nemico di Tahir, e prometterà di dare tanti soldi a chi accetterà di ucciderlo.

Behnam viene ingannato da Izir

A quel punto, entrerà in scena Yilmaz, che ingannerà Behnam, facendogli credere di essere disposto a liberarsi di Tahir, per essere l’assassino di suo fratello.

In realtà, Yilmaz nasconderà all’iraniano di chiamarsi Izir, e di essere un vecchio amico di Tahir. A sorpresa, Yilmaz si presenterà da Behnam in compagnia di Tahir, il quale ordinerà al rivale di lasciare libero Kerim.

Messo alle strette, l’iraniano consentirà al bambino di fuggire con Farah e gli uomini armati di Tahir. Prima di andarsene via, Kerim chiuderà ogni rapporto con Behnam, dicendogli di non voler più avere un padre così cattivo.

Riepilogo: Behnam ha fatto credere a Kerim di essere guarito grazie a lui

Negli episodi precedenti, già andati in onda su Canale 5, Behnam si è preso gioco del figlio Kerim, per riuscire a conquistarsi la sua fiducia. In particolare, l’iraniano ha fatto credere al bambino di aver sconfitto la sua malattia grazie a lui, per avergli donato il midollo osseo. In verità, Kerim è guarito per merito della nonna materna Gulsima.