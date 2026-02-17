Venerdì 20 e domenica 22 febbraio la soap Tv Io sono Farah terrà compagnia al pubblico di Canale in prima serata e, stando alle anticipazioni, la trame si faranno sempre più coinvolgenti con Tahir Lekesiz che scoprirà che la madre di Farah è ancora viva e non solo. Durante un drammatico confronto con Mehmet, scoprirà che lui e il poliziotto sono fratelli.

Farah scopre che la madre è viva grazie a Tahir: trama del 20/02

Tahir riuscirà a sfuggire alla prigionia liberando anche un bambino tenuto segregato dagli uomini di Behnam e che gli rivelerà che la madre di Farah in realtà è ancora viva.

Mehmet nel frattempo, seguirà Vera e Perihan per scoprire il nascondiglio di Orhan. Gonul cederà le azioni ereditate da Ali Galip a Farah e questo manderà su tutte le furie Behnam. Durante una riunione aziendale, farà la sua ricomparsa Tahir tra lo stupore di tutti. L'uomo stringerà poi un patto con Mehmet: Tahir aiuterà Mehmet a trovare suo fratello mentre l'ex poliziotto porterà alla scientifica i capelli raccolti da Tahir in Iran per dimostrare che la madre di Farah è ancora viva. Poco dopo, Tahir confesserà proprio a Farah che la mamma non è morta e che è stata proprio lei a donare il midollo a Kerim. Behnam cercherà in tutti i modi di sbarazzarsi di Tahir e cercherà di convincere Mehmet ad eliminarlo, facendogli credere di essere a conoscenza dell'identità del fratello che sta tanto cercando: gli rivelerà il suo nome solo se si sbarazzerà di Lekesiz.

Spoiler del 22/02, Vera svela a Tahir e Mehmet: 'Siete fratelli'

Mehmet sarà ignaro che il fratello è proprio Tahir e si lascerà coinvolgere nel piano spietato di Behnam. Quest'ultimo inoltre, gli dirà che se non farà ciò che gli ha chiesto, ucciderà il fratello. L'ex commissario capo dunque, si troverà in trappola e si metterà sulle tracce di Tahir, il quale si sarà rifugiato con Farah e Kerim in un luogo isolato. Quando riuscirà a rintracciare il nascondiglio, si presenterà armato di pistola mentre Tahir cercherà di difendersi con un coltello. Solo l'intervento di Vera eviterà il peggio. La vedova di Ali Galip svelerà una verità taciuta per tanto tempo: Mehmet e Tahir sono fratelli. Una rivelazione sconvolgente e che lascerà i due protagonisti maschili senza parole.

II confronto drammatico e intenso culminerà con un abbraccio sentito tra Mehmet e Tahir, felici e increduli di essersi ritrovati.

Io sono Farah in onda anche in prima serata il 24/02 contro Sanremo

La dizi turca con Farah e Tahir non andrà in onda solo nella prima serata di domenica 22 ma anche nel prime time di martedì 24 febbraio, sfidando di fatto la prima serata del Festival di Sanremo targato Carlo Conti. Mediaset ha quindi deciso di puntare su questa appassionante dizi turca per contrastare la kermesse canora in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio.