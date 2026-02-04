Nei prossimi episodi della terza stagione della soap turca La forza di una donna, i telespettatori vedranno il new entry Raif Aşçıoğlu (Sinan Helvaci) e Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu) scambiarsi il loro primo bacio.

Ceyda comincia a lavorare a casa della signora Fazilet

Prossimamente, la scrittrice Fazilet dirà alla dottoressa Jale di aver bisogno di un’infermiera che possa prendersi cura di suo figlio Raif. Appena il ragazzo manderà via la prima candidata nel peggior modo possibile, Jale si rivolgerà a Ceyda.

Dopo aver cominciato a lavorare a casa della signora Fazilet, Ceyda accetterà su invito di Bersan di effettuare delle consegne a domicilio per dei clienti di Cem, il proprietario di una concessionaria d'auto, contando anche sull’aiuto di Bahar.

Ceyda sospetta che Raif si sia avvicinato a lei per far arrabbiare la madre

Ben presto, Cem punirà Ceyda, Bersan e Bahar, per non aver rispettato un suo ordine, e le costringerà a saldargli un debito di ben 400.000 lire turche. A quel punto, Ceyda tenterà di rubare dei gioielli di Fazilet, finendo per essere colta in flagrante da Raif. Quest’ultimo, invece di denunciare la domestica alla polizia, accetterà di aiutarla, appena gli dirà di essere ricattata da Cem.

Inoltre, Raif inviterà Ceyda ad andare a cena con lui, consentendole di indossare un abito elegante della madre Fazilet. Di ritorno dal locale, Raif sorprenderà Ceyda dandole un bacio sulle labbra sul taxi. Il giorno seguente, Ceyda entrerà in confusione, e non nasconderà il suo imbarazzo, appena Raif metterà al corrente la madre del loro avvicinamento.

Per finire, Ceyda sospetterà che il ragazzo ci abbia provato con lei, solamente per far infuriare Fazilet.

Riepilogo: Fazilet si è preoccupata per il figlio Raif dopo il ricovero in ospedale

Nel finale della seconda stagione, Bahar, Hatice, Sarp, Arif e la famosa scrittrice Fazilet, si sono ritrovati coinvolti nello stesso incidente stradale. Quest’ultima, durante il ricovero in ospedale, non ha nascosto la sua preoccupazione per il figlio Raif, costretto a stare su una sedia a rotelle a causa di un incidente avuto in passato. Fazilet si trovava in una delle auto che si è schiantata con quella guidata da Arif.