Negli episodi della terza stagione della soap turca La forza di una donna, Bahar, Ceyda e Bersan, si troveranno in serio pericolo. Le tre donne, verranno minacciate da Cem, dopo aver cominciato a lavorare per conto suo.

Bersan propone a Ceyda di lavorare per Cem

Ben presto, a seguito della morte di Hatice e Sarp, si assisterà al ritorno di Bersan nel quartiere di Tarlabaşı. Quest'ultima, sin da subito, proporrà alla sua amica Ceyda di lavorare per Cem, il proprietario di una concessionaria d’automobili.

Pur avendo già un’occupazione a casa di Fazilet, Ceyda accetterà di preparare dei piatti da consegnare a domicilio per dei clienti di Cem, in cambio di un compenso abbastanza alto.

Ceyda si servirà dell’aiuto di Bahar, visto che le chiederà di fare delle pietanze, offrendole metà del suo stipendio.

Cem taglia i capelli a Bersan e fa credere a Bahar e Ceyda di aver rapito Enver

Un giorno, durante una consegna, Bahar e Ceyda riusciranno a scampare a un'operazione di polizia, rifugiandosi a casa di un’anziana. Appena il pericolo sarà passato, le due donne torneranno di corsa a Tarlabasi, e finiranno per dimenticarsi le pentole di Cem. Il giorno seguente, quest’ultimo punirà Bersan, poiché aveva ordinato a lei, Ceyda e Bahar, di non usare le sue pentole per cucinare, ma solo per contenere il cibo già pronto. In preda alla furia, Cem taglierà i capelli a Bersan, dopodiché punirà anche Bahar e Ceyda, facendogli credere di aver rapito Enver.

Successivamente, l’imprenditore costringerà le tre donne a salire nella sua automobile e le porterà in un bosco isolato. A quel punto, Cem esigerà di ricevere da Bersan, Ceyda e Bahar ben 400.000 lire turche, entro una settimana.

Riepilogo: Bersan era stata gelosa di Arif e Bahar

Nelle puntate passate, Bersan non aveva nascosto la sua gelosia per il rapporto tra il suo ex fidanzato Arif e Bahar. Dopo essere stata respinta più volte dal barista, Bersan aveva tentato di incastrare la rivale Bahar, nascondendo della droga in casa sua, con l’obiettivo di farla finire in prigione. Il suo piano, però ha finito per ritorcersi contro di lei, poiché il legame tra Bahar e Arif si è rafforzato ulteriormente.