La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, interamente dedicata alle cover, vedrà il pubblico da casa partecipare attivamente al processo di votazione. Il meccanismo di espressione del voto è stato delineato con precisione, combinando il televoto con il giudizio di tre diverse giurie: quella della sala stampa, tv e web, e quella delle radio.

Modalità di voto e costi

Per esprimere la propria preferenza, i telespettatori potranno utilizzare due canali principali: l'invio di un codice a due cifre, comunicato da Carlo Conti nel corso delle esibizioni, tramite SMS o tramite chiamata da rete fissa.

I numeri dedicati sono 894.001 per le chiamate da rete fissa e 475.475.1 per i messaggi e le chiamate da rete mobile. Ogni voto valido, indipendentemente dal canale utilizzato, avrà un costo di 0,51 euro. È importante notare che ogni utente avrà la possibilità di esprimere un massimo di tre voti per sessione di votazione.

Ponderazione delle giurie e proclamazione del vincitore

Le performance dei 30 artisti in gara nella serata delle cover saranno valutate secondo una specifica ripartizione percentuale. Il televoto peserà per il 34% sul risultato finale, mentre la giuria della sala stampa, tv e web e la giuria delle radio avranno entrambe un peso del 33%. Al termine delle esibizioni e delle operazioni di voto, verrà redatta una classifica generale della serata. L'artista che otterrà il punteggio più elevato sarà ufficialmente proclamato vincitore della serata delle cover.