Il 27 febbraio Javier Martinez ha ricevuto tantissimi messaggi d'auguri e alcuni di essi li ha anche condivisi sul suo profilo Instagram. Per il suo 31° compleanno, dunque, il pallavolista ha scelto di circondarsi dei propri cari, a partire dal padre Mariano che lo ha raggiunto a Terni. Visto il lutto che ha colpito la sua famiglia pochi giorni fa, Helena Prestes non si è esposta sui social per fare una dedica al fidanzato, ma i fan si sarebbero stupiti del contrario.

Dediche e affetto per Javier

I fan aspettavano il 27 febbraio da tempo, anzi molti di loro avevano preparato dediche e grandi festeggiamenti per il compleanno di Javier.

La notizia della morte del padre di Helena, però, ha ridimensionato tutto: nel rispetto del lutto che ha colpito la famiglia Prestes, i sostenitori del pallavolista si sono limitati a fargli gli auguri con sobri messaggi postati sui social.

"Buon compleanno anima bella", "Ti auguro di rimanere sempre così", "Che la vita possa darti tutto ciò che desideri", "Auguri montagna di zucchero filato", questi sono solo alcuni dei tantissimi tweet che sono stati pubblicati per i 31 anni di Martinez.

buon compleanno anima bella

ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni i tuoi progetti futuri personali e lavorativi ma soprattutto ti auguro di continuare ad essere quella montagna di zucchero filato che si è conquistato un posto speciale nel cuore di tante persone 🫶🏻❤️ pic.twitter.com/Q5ttaWTJgg — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) February 26, 2026

L'amicizia dopo il Grande Fratello

Su Instagram Javier ha repostato alcune delle dediche che ha ricevuto dai suoi amici, a partire da quella di Luca Calvani.

"Buon compleanno amico mio", ha scritto l'attore accanto ad una foto scattata durante la lunga convivenza nella casa del Grande Fratello.

Martinez è stato festeggiato da tante persone a lui care, come il papà Mariano che lo ha raggiunto a Terni proprio poche ore fa.

Mariano,senza bandana stentavo a riconoscerlo,è a Terni per 2 motivi e sappiamo tutti quali sono.auguri JAVY #helevier pic.twitter.com/Qk9WwjLiAO — Rossy (@Rossy0758893126) February 27, 2026

Amore e sostegno per Helena

Comprensibilmente Helena non ha fatto gli auguri a Javier sui social (ha perso il papà due giorni fa), ma tra i fan c'è chi è convinto che sarebbe con il fidanzato a Terni e che il suocero sarebbe in città soprattutto per starle vicino in un momento così difficile della sua vita.

"Sappiamo tutti perché Mariano è lì", "Considera Helena come una figlia dall'inizio, è ovvio che le sta vicino in questi giorni", "Date un forte abbraccio a quella donna fantastica", "Sono più tranquilla nel sapere che anche Mariano è con loro", "Vuole bene a Helena da sempre e lo dimostra ogni volta che può", si legge su X.