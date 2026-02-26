La terza serata del Festival di Sanremo si preannuncia ricca di sfide, con gli esperti Sisal che hanno analizzato i possibili esiti e delineato i confronti più accesi tra i quindici Big in gara. Parallelamente, è stato indicato il favorito nella categoria Nuove Proposte.

Duelli tra Big: generazioni a confronto

Tra i duelli più attesi spicca quello tra Arisa e Sal Da Vinci. Il cantante partenopeo è quotato a 1,65, mentre l’artista di “Magica favola” si attesta a 2,10. Tuttavia, in un confronto diretto con Sayf, Arisa potrebbe ribaltare le previsioni, con una quota di 1,57 contro 2,25.

Un altro scontro che promette scintille è quello tra Raf e Francesco Renga. Secondo Sisal, Raf, interprete di “Self Control”, è favorito a 1,50, mentre Renga è dato a 2,40. Anche il rap avrà il suo momento: Luchè, alla sua prima partecipazione da protagonista, è favorito a 1,50 contro Tredici Pietro, quotato a 2,40.

Nuove Proposte: chi trionferà?

La semifinale ha aperto la sfida tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Gli esperti Sisal indicano l’ex concorrente di Amici 24 come favorito, con una quota di 1,40, mentre Angelica Bove è data a 2,75, segnalando che un suo successo non è da escludere.

La copertura della notizia da parte di altre testate conferma l’interesse suscitato dai pronostici Sisal, che offrono uno sguardo interessante sulle dinamiche competitive del Festival.