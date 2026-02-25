Carlo Conti, pur registrando un leggero calo rispetto all’edizione precedente, commenta con tranquillità i dati di ascolto della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Pur non avendo battuto i record dell’anno passato, Conti sottolinea di mantenere “lo stesso sorriso e la stessa serenità”, definendo il risultato “altissimo” e mostrando soddisfazione per la performance generale dell’evento.

Il commento del direttore artistico

“Sono molto contento per il bel risultato di ieri sera,” ha dichiarato il direttore artistico. “Lo scorso anno avevo questo sorriso, quest’anno non ho battuto me stesso ma ho lo stesso sorriso e la stessa serenità.

Contento che rimane un risultato altissimo, il festival sta bene e lo dimostrano questi numeri.” Conti ha inoltre espresso apprezzamento per la co-conduttrice Laura Pausini, definendola “semplicemente strepitosa”.

I numeri della prima serata

La prima serata del Festival ha registrato una media di 9.600.000 spettatori con il 58% di share in total audience. Questo dato si posiziona come il quarto miglior risultato in termini percentuali dal 1997, superando le edizioni del 2021 e del 2022, ma rimanendo inferiore alle tre edizioni più recenti (2023, 2024 e 2025). La prima parte della serata, trasmessa dalle 21.42 alle 23.34, ha attratto 13.158.000 spettatori con il 57,7% di share. La seconda parte, dalle 23.38 all’1.32, ha ottenuto 6.045.000 spettatori con il 58,7% di share.

In confronto con l’edizione precedente, la prima serata del 2025 aveva raggiunto 12.630.000 spettatori con il 65,3% di share. Nello specifico, la prima parte era stata seguita da 16.200.000 spettatori (63,7%) e la seconda da 8.300.000 (69,3%).

Un Festival solido nonostante la flessione

Nonostante il calo rispetto ai dati del 2025, il Festival di Sanremo 2026 conferma la sua solidità nel panorama televisivo italiano, mantenendo numeri di rilievo. Il dato del 58% di share testimonia la centralità dell’evento, anche in un contesto mediatico sempre più frammentato. Conti ha ribadito che il Festival “sta bene” e che i numeri ne sono la prova, sottolineando la qualità della proposta e l’equilibrio della conduzione.

Chi è Carlo Conti

Carlo Conti è una figura di spicco nel panorama televisivo e radiofonico italiano. La sua carriera è costellata di successi, tra cui la conduzione di numerose edizioni del Festival di Sanremo, sia come presentatore che come direttore artistico. È inoltre noto per aver guidato programmi di grande richiamo come “L’Eredità” e “Tale e Quale Show”.