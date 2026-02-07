Antonella Clerici conduce la semifinale di The Voice Kids, in onda questa sera, sabato 7 febbraio, alle 21.30 su Rai 1. In giuria ritroviamo i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Dopo la fase delle Blind Auditions, ogni coach ha selezionato una squadra composta da nove giovani talenti, a cui si aggiunge un concorrente già qualificato per la Finale grazie al meccanismo del “Super Pass”.

Le regole della semifinale

I nove aspiranti finalisti di ciascun team si esibiranno in tre gruppi da tre. Per ogni terzina, il coach avrà il compito di scegliere un solo cantante da far avanzare alla puntata conclusiva.

Al termine della semifinale, ogni squadra sarà rappresentata da quattro finalisti: i tre selezionati durante la serata e il concorrente che aveva già ottenuto il “Super Pass”.

Verso la puntata finale

Il gran finale, durante il quale verrà proclamato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids, è in programma per sabato 14 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1. La competizione si avvicina al suo epilogo, con i talenti rimasti che daranno il massimo per conquistare il titolo.

