La venticinquesima edizione di Amici, il celebre talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, prenderà il via giovedì 21 marzo in prima serata su Canale 5. Questo appuntamento segna un importante traguardo per il programma, che si presenta con una significativa novità: l’ampliamento della giuria a quattro membri. Le quattro poltrone saranno occupate da Gigi D'Alessio, cantautore e produttore; Amadeus, esperto del mondo musicale; Cristiano Malgioglio, paroliere di brani iconici; ed Elena D'Amario, ballerina e coreografa internazionale, al suo secondo anno da giurata.

Nel cast, in un “ruolo tutto da scoprire”, sbarca il conduttore e autore radio-televisivo Alessandro Cattelan. Dagli studi Titanus Elios di Roma, precisamente dal Teatro 8, Maria De Filippi si prepara al serale. Il programma si confronterà con la “Canzonissima” di Milly Carlucci, che debutta lo stesso giorno. Nella prima puntata, il momento comico è affidato all’ironia di Pio e Amedeo; superospite, Annalisa.

Le squadre in gara e la direzione artistica

Dopo un lungo periodo di costanza, impegno e disciplina, diciassette ragazzi hanno conquistato l’accesso al serale, la fase più importante per presentarsi alla grande platea del prime time. Scendono in campo tre squadre: Gard, Opi e Valentina (cantanti), Alessio e Kiara (ballerini), capitanati da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Caterina, Elena, Plasma, Riccardo (cantanti), Antonio, Emiliano, Nicola (ballerini), sono guidati dal duo formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Angie, Lorenzo, Michele (cantanti), Alex e Simone (ballerini), compongono il team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Per il sesto anno consecutivo, la direzione artistica è affidata al coreografo internazionale Stéphane Jarny. Con il suo estro creativo e la sua innovativa visione scenica, guida un cast stellare di oltre 35 ballerini professionisti, rendendo lo show di Maria De Filippi un grande spettacolo di livello internazionale.

Missione, formazione e impatto del programma

La mission del talent non cambia: individuare e sostenere giovani talenti, valorizzando le loro capacità artistiche attraverso un percorso fatto di studio, lezioni, impegno e concentrazione.

La scuola di Amici offre ai ragazzi la possibilità di crescere lavorando tutti i giorni con professionisti del canto e del ballo e confrontandosi con importanti protagonisti del mondo dello spettacolo: cantanti, produttori discografici, arrangiatori, tecnici del suono, rappresentanti dei maggiori network radiofonici, coreografi di fama nazionale e internazionale.

Prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, con Paola Di Gesu come produttore esecutivo e Andrea Vicario alla regia, il programma continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano. Dal suo esordio, Amici si è affermato come uno dei format di maggiore successo e longevità, lanciando numerose carriere artistiche.

La trasmissione ha saputo evolversi, rinnovando i meccanismi di gara e introducendo figure di rilievo, distinguendosi per un modello di formazione che unisce disciplina e creatività, diventando un riferimento anche per altri format europei.

Con i suoi diciassette concorrenti, un cast tecnico di oltre trenta professionisti e una giuria di grande notorietà, la venticinquesima edizione di Amici consolida il ruolo del programma nella storia della televisione e del talent show italiano.