Le anticipazioni su ciò che accadrà nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit trasmesse da lunedì 6 a sabato 11 aprile 2026, Ender Celebi e Kaya Ekinci decideranno di sposarsi, dopo essere stati ricattati dal figlio Yigit. A proposito di quest’ultimo, verrà rapito da dei finti poliziotti su ordine di Sahika.

Leyla si licenzia, Ender affronta Nadir

Leyla comunicherà a Kaya di essersi licenziata. Intanto, Ender presenterà Nadir a suo figlio Yigit, ed emergerà che i due si erano già incontrati. A quel punto, dopo essersi insospettita, Ender affronterà Nadir, ed esigerà delle spiegazioni.

Successivamente, Ender e Kaya accetteranno di convolare a nozze per accontentare loro figlio Yigit, che minaccerà di sparire dalle loro vite se non ufficializzeranno la loro unione.

Yildiz corteggiata da Nadir, Yigit crede di essere stato arrestato

Spazio anche a Yildiz, la quale verrà corteggiata da Nadir, che al telefono le dirà di volerle regalare il quadro di una donna che le somiglia. Inoltre, Yildiz accetterà di pranzare con il figliastro Emir, che alla fine non si presenterà. Il ragazzo verrà ritrovato dal padre Halit in compagnia di Nadir. A quel punto, Ender tenterà di far ricadere ogni colpa su Sahika, che per l’ennesima volta riuscirà a farla franca.

In seguito, Sahika farà credere a Yigit di essere stato arrestato, per l’aggressione passata nei confronti della madre Ender.

L’obiettivo della nuova darklady, sarà quello di lanciare un avvertimento alla nemica Ender, per farle capire di non scherzare affatto. Appena verrà a conoscenza che in realtà suo figlio era stato soltanto rapito, Ender dirà a Kaya di essere sicura del coinvolgimento di sua sorella Sahika.

Riepilogo: Yigit è stato manipolato da Sahika

Di recente, i telespettatori di Canale 5 hanno visto Sahika manipolare Yigit, trasformandolo nel suo uomo di fiducia per colpire Lila, la secondogenita di Halit. Dopo essere stato spinto a sposare Lila, Yigit è stato costretto a lasciarla su ricatto di Sahika. Tuttavia, il ragazzo si è rifiutato di annullare il suo matrimonio con Lila. In seguito, Yigit ha scoperto che Kaya è il suo padre biologico, e dopo essersi ritrovati si sono scambiati un abbraccio.