Nella notte tra domenica e lunedì al Grande Fratello Vip c'è stata una nuova discussione tra Blu Barbara Prezia e Ibiza Altea. Nel dettaglio, la prima ha ribadito di non aver affatto digerito gli appellativi con la quale l'ha descritta la coinquilina. Dunque nel corso di un nuovo confronto-scontro Blu ha perso le staffe con la modella: "Sei arrogante, abbassa la testa e chiedi scusa".

È scontro tra Blu e Ibiza

Dopo essersi ritrovate in cucina Blu e Ibiza sono tornate sulla discussione avvenuta nella precedente puntata del GFVip.

Ibiza ha ribadito che non ha mai pensato che Blu sia una ragazza leggera, ma ha solamente riportato un pensiero sentito in giardino durante una chiacchierata tra Giovanni e Nicolò.

Dal canto suo Blu è apparsa piuttosto infastidita: "Sei arrogante, abbassa la testa e chiedi scusa". La modella ha però risposto dicendo di aver già chiesto scusa, ma Prezia ha controbattuto: "Io ho accettato le tue scuse, ma non ti perdonerò mai per ciò che hai detto". Nel vedere Altea continuare a ribadire la sua versione dei fatti, Blu ha perso le staffe: "Ma ancora continui ad insinuare il dubbio nella gente a casa. Denigri le persone che ti stanno antipatiche e ti fai dei film".

I bff di ibiza (manzini, todaro, Nicolò e Renato) cercano di salvarle la faccia e di farla parlare con Blu, ma la situazione degenera quando blu menziona Adriana, colpevole secondo Ibiza di averla votata quando ha detto quelle cessate venerdì #gfvip #grandefratellovip pic.twitter.com/uLNRM2fDpb — bambi (@circe_edit) March 30, 2026

La versione degli altri concorrenti

Vedendo Nicolò Brigante, Blu ha chiesto se avesse parlato di lei in giardino con Giovanni.

"Ma sei di coccio, te l'ho già detto. Si è trattata di una chiacchierata in generale sulle donne della casa ed è stato fatto anche il tuo nome", ha replicato l'imprenditore siciliano. Ibiza ha ribadito la sua versione: "Io non ho fatto il tuo nome ma ho solo riportato una conversazione. Tu però te la stai prendendo solo con me".

Francesca Manzini ha invece cercato di stemperare la situazione: "Noi stavamo fuori a parlare, ma non abbiamo mai messo in discussione il tuo atteggiamento. La conversazione si è conclusa con Blu Barbara Prezia che ha tagliato corto sull'accaduto: "Tu mi hai preso di mira".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti del web hanno espresso un commento sulla nuova lite scaturita al reality show.

Un utente ha affermato: "Mi dispiace ma Blu ha ragione, come può una donna dare della leggera ad un'altra donna". Un altro spettatore ha invece criticato Prezia: "Ora ha trovato il pretesto per attaccare Ibiza e quindi ogni giorno torna sulla discussione". Un ulteriore utente ha commentato: "Ibiza ha sbagliato, ma che tutti stiano andando contro di lei rende la situazione molto pesante". "Ibiza ha trovato il modo di far uscire fuori i comodini", ha infine concluso un utente.