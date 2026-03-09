Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, le rivelazioni di Sahika stravolgeranno i fragili equilibri tra i protagonisti. Mentre a Villa Argun divampa lo scontro tra gli invitati, Kaya decide di correre da Yigit. Il loro incontro segnerà la fine di anni di silenzi, culminando in un commovente abbraccio: per la prima volta, padre e figlio si riconosceranno ufficialmente. In questo istante di profonda riconciliazione, Kaya prometterà al ragazzo che non dovrà mai più affrontare la solitudine.

Sahika svela il segreto di Ender, ma Halit la punisce

La festa di fidanzamento tra Halit e Sahika sarà solo un monito per quest’ultima per creare il caos. Vorrà mettere in cattiva luce le persone che ruotano intorno a Halit, così svelerà davanti a tutti che Yigit è il figlio di Ender e che la donna, per tutti questi anni, ha tenuto nascosto che il padre del ragazzo sia suo fratello Kaya.

Le conseguenze saranno gravi per tutti, ma anche per Sahika. Quando Halit si renderà conto che la compagna gli ha nascosto un segreto così grande, la caccerà di casa.

Ender confessa a Kaya: ‘Ho dato Yigit in adozione perché ero povera’

Mentre a Villa Argun regnerà il caos, Kaya porterà a casa sua Ender: vorrà che gli spieghi come sono andate realmente le cose.

Ender gli dirà che ha dato il figlio in adozione perché, ai tempi, era troppo giovane e povera per mantenerlo.

“Perché non mi hai cercato? Potevi farmi una telefonata”, dirà Kaya, ma Ender gli risponderà che lui era fuori per studiare e non aveva nessun recapito telefonico. Kaya capirà che è arrivato il suo momento: deve adempiere ai doveri di padre. Così prenderà l’auto e andrà a casa di Yigit.

Il primo abbraccio tra Kaya e Yigit: ‘D’ora in poi ci sono io’

Troverà il ragazzo sconvolto e in lacrime, ma tra loro sembrerà che il legame tra padre e figlio non si sia mai spezzato, nonostante lui non lo abbia cresciuto. Si scambieranno un commovente abbraccio, con cui Kaya gli farà una promessa solenne: “Da questo momento in poi ci sono io per te”.

Anche perché Yigit avrà dei problemi burocratici da risolvere, visto che Sahika lo ha coinvolto nei suoi loschi piani, costringendolo a sposare Lila.