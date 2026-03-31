Al centro della scena, nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, ci sarà soprattutto Leyla (Tuvana Turkay), la quale verrà messa alle strette da Halit Argun (Talat Bulut), quando riuscirà a riavvicinarlo a lei. Le anticipazioni, dicono che l’uomo vorrà scoprire se la donna ha veramente abortito.

Yildiz lascia Nadir

Leyla continuerà a seguire i consigli di Sahika per riuscire a riconquistare Halit, appena l’uomo divorzierà da Yildiz. Intanto, quest’ultima non vorrà più saperne dell’ex marito, per aver scoperto che l’ha tradita con Leyla. Successivamente, Sahika inviterà Leyla a far credere ad Halit di essere incinta. Appena l’imprenditore si mostrerà dubbioso, Leyla fingerà di aver abortito di sua volontà.

A quel punto, Sahika farà sapere a Yildiz che Leyla aspetta un bambino da Halit. In preda alla furia, Yildiz farà un passo indietro, visto che accetterà di sposare Nadir, dopo aver rifiutato la sua proposta di matrimonio.

Poco dopo, Yildiz avrà un ripensamento, e metterà fine al suo fidanzamento con Nadir. Nel contempo, Ender dirà ad Halit che Yildiz si è avvicinata a Nadir appena ha saputo della gravidanza di Leyla.

Halit sospetta di essere stato ingannato da Leyla

Dopo aver appreso che non ci sarà alcun matrimonio tra il suo nemico Nadir e la sua ex moglie Yildiz, Halit inizierà a sospettare del rapporto tra Sahika e Leyla. Inoltre, l’uomo ipotizzerà che Leyla l’abbia ingannato, per farlo allontanare da Yildiz ulteriormente.

Per chiarire i suoi dubbi, Halit busserà alla porta di Leyla e la obbligherà a dirgli come si chiama il medico che l'ha fatta abortire. Non essendo stata in dolce attesa realmente, Leyla non acconsentirà alla richiesta di Argun, il quale gli darà soltanto poche ore a disposizione per rispondere alla sua domanda.

Riepilogo: Halit aveva avuto dei dubbi anche sulla gravidanza di Yildiz

In passato, Halit aveva avuto dei sospetti anche sulla gravidanza di Yildiz, dopo le insinuazioni dell’ex moglie Ender. L’imprenditore aveva costretto Yildiz a fare un prelievo di sangue, che era risultato positivo. La giovane era rimasta spiazzata dall’esito, poiché inizialmente aveva finto di essere incinta. In seguito, Yildiz è sparita per otto mesi, mentre Halit si è fidanzato con Sahika.