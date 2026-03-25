Nei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit, la new entry Leyla (Tuvana Türkay) tenderà una trappola ad Halit Argun (Talat Bulut) per farlo riavvicinare a lei. Su consiglio di Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), la segretaria farà credere al suo ex amante di essere incinta.

Yildiz riceve la proposta di nozze da Nadir dopo essersi separata da Halit

Ben presto, Yildiz lascerà villa Argun, appena sorprenderà il marito Halit tra le braccia della nuova assistente Leyla. Inoltre, Yildiz si servirà dell’aiuto di Kaya in qualità di avvocato, per divorziare dal consorte.

Prima della separazione ufficiale che avverrà al tribunale, Yildiz esigerà che Halit acquisti una casa per lei in cui andrà a vivere con il piccolo Halitcan, e si farà dare un assegno mensile. Dopo il divorzio, Nadir, l’ex socio di Halit, sorprenderà Yildiz chiedendole di sposarlo.

Leyla finge di aver abortito

Spazio anche ad Halit, il quale non avrà dalla sua parte nemmeno i suoi figli maggiori, visto che lo abbandoneranno. A quel punto, per convincere Yildiz a perdonarlo, Halit tenterà di allontanare Leyla. Tuttavia, quest’ultima accetterà di dire l’ennesima bugia ad Argun su suggerimento di Sahika. In particolare, Leyla inviterà Argun a presentarsi a casa sua e gli annuncerà di aspettare un figlio da lui.

L’imprenditore farà capire alla sua ex amante di non volersi fare carico del bambino.

Il giorno seguente, Leyla continuerà ad ingannare Halit, dato che gli telefonerà e gli farà credere di aver interrotto la gravidanza per impietosirlo. Appena Argun si recherà di corsa da lei per starle accanto in questo momento difficile, Leyla coglierà l’occasione per convincerlo ad organizzare una cena con i suoi figli, per dimostrargli che lei non è come le sue ex.

Riepilogo: Leyla è stata rapita e minacciata dal marito Hilmi

Nelle puntate andate in onda su Canale 5 di recente, invece è emerso che Leyla è giunta a Istanbul sotto una falsa identità per scappare dal marito violento. Proprio quando la giovane è riuscita a rifarsi una nuova vita, Hilmi l'ha rintracciata. Quest’ultimo ha rapito Leyla e l’ha minacciata per impedirle di chiedere aiuto alla polizia.