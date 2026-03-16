Le puntate di Forbidden Fruit in onda dal 22 al 28 marzo saranno ricche di colpi di scena con Sahika che rivelerà dinnanzi a tutti che Yigit è figlio di Ender e di Kaya. Quest'ultimo sarà sconvolto nell'apprendere di avere un figlio visto che Ender lo aveva tenuto sempre all'oscuro di tutto. Ma non è tutto, perchè la perfida Sahika non perderà occasione per assestare un altro duro colpo alla famiglia Argun rivelando che Lila e Yigit si sono sposati in gran segreto. Una notizia che manderà su tutte le furie Halit.

Kaya sconvolto dopo aver scoperto di essere il padre di Yigit

La festa di fidanzamento organizzata da Sahika per ufficializzare le imminenti nozze con Halit, riserverà non poche sorprese, visto che la perfida dark lady, durante il party, svelerà dinnanzi a tutti che Yigit è il figlio segreto di Ender e Kaya. Quest'ultimo sarà sconvolto visto che Ender non gli aveva mai detto di essere rimasta incinta di lui vent'anni prima e tantomeno che avesse dato il bambino in adozione. Anche lo stesso Yigit rimarrà sorpreso, visto che Sahika non aveva fatto trapelare nulla circa la possibilità che Kaya fosse il suo padre biologico.

Sahiha rivela che Lila ha sposato Yigit: Halit è una furia

Le soprese non saranno finite qui, visto che Sahika, in vena di confessioni, rivelerà pure ad Halit che la figlia Lila ha sposato Yigit in gran segreto.

Una notizia che farà infuriare tantissimo Argun senior, tanto che caccerà tutti quanti dalla villa, compresa Sahika. Halit chiederà poi a Yildiz di trasferirsi alla villa con il bambino. Intanto Ender si troverà a dover dare spiegazioni dopo le rivelazioni di Sahika. Sia Erim che Yigit però, non vorranno starla a sentire. Lila si farà convincere dal padre ad annullare il matrimonio, ma Yigit non vorrà firmare i documenti. Nel frattempo Kaya riuscirà a parlare con il figlio assicurandogli che lui non sapeva nemmeno della sua esistenza sino a quando Sahika non lo ha rivelato davanti a tutti.

Forbidden Fruit in onda anche la domenica pomeriggio

Forbidden Fruit continua a regalare a Canale 5 ascolti più che soddisfacenti, con una media giornaliera di 2,4 milioni di telespettatori e uno share che oscilla tra il 20 e il 21%.

Numeri che hanno permesso a questa soap Tv di essere promossa anche nella prima serata del giovedì. Dal prossimo 22 marzo inoltre, la serie che narra le vicende della famiglia Argun, andrà in onda anche la domenica pomeriggio.