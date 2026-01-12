Nella terza stagione della soap turca Forbidden Fruit, Kaya scoprirà che Yiğit è suo figlio, per essere nato dalla passata relazione avuta con Ender Celebi.

Ender si allea con Yildiz per vendicarsi di Sahika

Ben presto, Sahika architetterà un piano per sbarazzarsi della rivale Ender di lunga data. In particolare, la donna sfrutterà l'odio che Yigit proverà nei confronti della sua vera madre Ender per averlo abbandonato alla nascita e affidato a un’altra famiglia, convincendolo che l’unica soluzione sia eliminarla.

A quel punto, Yigit getterà Ender nelle acque del Bosforo, proprio quando Yildiz sparirà nel nulla per portare avanti la sua gravidanza in segreto.

Dopo essere sopravvissuta e creduta morta dai suoi familiari, Ender si alleerà con Yildiz per vendicarsi di Sahika.

Sahika scatena la furia di Halit, Kaya accoglie suo figlio Yigit a casa sua

Dopo essersi fatta viva e aver annunciato di essere incinta di Halit, Yildiz partorirà il piccolo Halitcan, ma Sahika lo scambierà con il figlio di un’altra coppia. Fortunatamente, Halit ritroverà il vero Halitcan e dopo averlo fatto ricongiungere con Yildiz, le chiederà di tornare a vivere alla villa Argun. Yildiz vorrà divorziare da Halit, per non aver messo fine alla relazione con Sahika.

A proposito di Sahika, prometterà a Yigit di rivelargli chi sia suo padre, ma prima dovrà sposare Lila Argun e lasciarla subito dopo.

Essendosi innamorato davvero della secondogenita di Halit, Yigit la convincerà a sposarlo in segreto, ma dopo la prima notte di nozze, le spezzerà il cuore dicendole di voler divorziare.

In seguito, Sahika approfitterà di una festa per svelare a tutti che Yigit è figlio di Ender e Kaya. Sempre Sahika, farà infuriare Halit, quando farà gli auguri a Yigit per le sue nozze con Lila. Mentre Sahika verrà cacciata da Halit, Yigit se ne andrà via parecchio sconvolto. Dopo aver bussato alla porta di Yigit e averlo trovato in lacrime, Kaya lo abbraccerà forte e lo accoglierà a casa sua. Infine, Sahika penserà a un altro dei suoi stratagemmi per riuscire a sposare Halit, il quale invece chiederà nuovamente a Yildiz di tornare alla villa Argun con loro figlio.

Riepilogo: Yigit ha scoperto che è Ender la sua madre biologica

A seguito della morte della donna che l’ha cresciuto, Yigit ha scoperto che non si trattava della sua vera madre. Dopo essere giunto a Istanbul alla ricerca della verità sulla sua nascita, il ragazzo è venuto a conoscenza di essere il figlio di Ender. A quel punto, Yigit ha meditato di farla pagare alla madre naturale, per averlo dato in adozione in passato.