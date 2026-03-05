Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il rapporto tra Lila e Yigit subirà un’accelerazione improvvisa. Subito dopo il loro primo bacio, il ragazzo chiederà a Lila di sposarlo, spingendola a una decisione immediata. I due organizzeranno una cerimonia civile in municipio all’insaputa di tutti, decisi a ufficializzare il loro legame. La scelta di unirsi in matrimonio di nascosto metterà i ragazzi in rotta di collisione con Halit, la cui reazione una volta scoperta la verità segnerà un punto di rottura definitivo.

Yigit bacia Lila e le chiede di sposarlo

Yigit inizierà a mostrare dei sentimenti per Lila e la ragazza se ne accorgerà, soprattutto quando lui si impegnerà a terminare un progetto per l’università, che lei ha trovato abbastanza difficile. Lila penserà a questo gesto continuamente, fino a quando si deciderà ad affrontare il ragazzo a quattrocchi.

Gli chiederà di ammettere che prova qualcosa per lei: se non lo farà, gli dirà che chiederà subito a suo padre di mandarla all’estero per studiare. Yigit non si tirerà indietro e suggellerà la sua dichiarazione d’amore con un bacio e una proposta importante: chiederà a Lila di sposarlo.

Nozze segrete per Lila e Yigit: lui la usa per Sahika

Se i sentimenti di Yigit siano reali o meno, non è dato saperlo.

Perlomeno, anche se fosse realmente innamorato di lei, la userà per raggiungere un suo obiettivo: conoscere l’identità di suo padre. Il ragazzo sa che la madre è Ender, ma del padre non sa nulla.

Sahika, che lo paga per essere complice delle sue malefatte, gli farà una promessa: se lui sposerà Lila, lei gli farà avere il nome del padre. L’obiettivo sarà allontanare Halit dai figli e Yigit ci cascherà in pieno, così Lila, all’insaputa di tutto, sposerà Yigit in segreto.

Nozze civili per Lila e Yigit, la sfida a Halit è aperta

Prenoteranno la cerimonia civile e pochi istanti prima, Lila, come se nulla fosse, farà colazione con la sua famiglia. Yigit arriverà pronto per accompagnarla all’università e la ragazza, prima di uscire, abbraccerà con tanta tenerezza il padre.

“A cosa devo questo abbraccio?”, dirà Halit e la ragazza dirà che non c’è nulla di losco: “Volevo solo ricordarti che ti voglio tanto bene”. Una mossa probabilmente dettata dai sensi di colpa nei confronti del padre.

Subito dopo, i due ragazzi andranno in municipio e si sposeranno di nascosto, consci del fatto che questa scelta li porterà ad affrontare l’ira di Halit.