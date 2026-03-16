Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 23 al 28 marzo rivelano che Nadir con uno stratagemma avvicinerà Yildiz e le parlerà convincendola a diventare padrona della sua vita.

Halit caccia Sahika dalla villa

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 23 a sabato 28 marzo prendono il via dalla furia di Halit, il quale non accetterà il matrimonio segreto di Lila con Yigit. Per questa ragione, Halit, chiederà a Sahika di abbandonare la villa per aver fatto scoppiare uno scandolo intorno alla figlia e al contempo intimerà a Yildiz di farvi ritorno con il bambino.

Nel frattempo, Hilmi metterà in atto il rapimento di Leyla.

Le rivelazioni di Sahika riguardanti il matrimonio di Lila e Yigit e la paternità di Kaya avrà delle ripercussioni nella vita di tutti. Anche Ender subirà la situazione, infatti, quando cercherà di parlare con i suoi figli, entrambi la rifiuteranno in maniera netta chiudendo la porta in faccia d un possibile chiarimento. In preda alla disperazione, solo Yildiz sarà disposta a consolarla e a starle vicina con la sua solita ironia.

Lila vuole l'annullamento del matrimonio da Yigit

Halit proporrà alla figlia di annullare il matrimonio con Yigit. La ragazza depressa e delusa dal suo neo-marito accetterà la proposta del padre. Yigit però si rifiuterà di firmare le carte per l'annullamento.

Intanto, Sahika si incontrerà con Pierre, il finanziatore, il quale avanzerà la richiesta di avere in cambio le quote di Ender.

Halit verrà ricoverato per disintossicarsi dall'avvelenamento. In ospedale, vedrà entrare in camera Nadir. Ma quando lo dirà al dottore che lo ha in cura, questi riferirà che probabilmente ha avuto delle allucinazioni provocate dai farmaci.

Con uno stratagemma, Nadir si avvicinerà a Ender in un ristorante e la riaccompagnerà a casa. Lo stesso farà con Yildiz, e portata in una caffetteria dirà alla donna di essere padrona della sua vita. Infine, soccorrerà Yigit ed Emir che verranno quasi investiti da un'auto.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Sahika ha provato a convincere Halit che Yildiz ha una relazione con Emir, ma la donna ha scoperto di essere pedinata e ha messo in ridicolo il marito. Yildiz e Ender si sono alleate per isolare Sahika ed infine, Lila e Yigit si sono sposati in gran segreto,