Nelle ultime puntate della soap turca La forza di una donna trasmessa su Canale 5, Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu) sarà felicissima, quando apprenderà di non doversi affatto separare dal piccolo Arda (Kerem Yozgatlı), pur non essendo suo figlio. Il merito sarà di Cem (Hakan Kurtas), il quale spaventerà Dursun, il padre biologico di Arda, per impedirgli di portare con sé il bambino.

Ceyda e Emre trovano il loro vero figlio Satilmis, Cem minaccia Dursun

Ben presto, Ceyda e Emre conosceranno il suo loro vero figlio Satilmıs, scambiato alla nascita con il piccolo Arda.

Successivamente, Dursun, l’uomo che ha fatto da padre al piccolo Satilmis per diverso tempo, sarà determinato a strappare Arda dalle braccia di Ceyda.

A quel punto, ci sarà l’intervento di Cem, che dopo essere tornato con la moglie Kismet, minaccerà Dursun con una pistola, per non fargli chiedere la custodia del figlio Arda. Intanto, Ceyda vorrà continuare a prendersi cura di Arda, pur non essendo la sua madre biologica.

Dursun rinuncia a ricongiungersi con Arda, Emre distrutto per la fine della relazione con Kismet

Grazie a Cem, Ceyda non avrà più nulla da temere, visto che Dursun rinuncerà a ricongiungersi con Arda. Dopo aver ottenuto l’affidamento del bambino come tanto desiderava, Ceyda festeggerà con Bahar, Nisan e Doruk.

In seguito, Ceyda busserà alla porta dell’ex Emre per prendere Satilmis e Arda, e si vedrà costretta ad occorrere in suo aiuto. In particolare, Emre sarà parecchio distrutto, per essere stato lasciato da Kismet senza alcuna spiegazione a causa di Cem.

Riepilogo: Ceyda e Emre hanno scoperto che Arda non è loro figlio

In precedenza, dal risultato del test di DNA, Ceyda e Emre hanno appreso di non essere i veri genitori del piccolo Arda. La reazione di Emre è stata durissima, poiché si è infuriato con la sua ex accusandola di averlo preso in giro per anni. Ceyda invece, pur essendo rimasta visibilmente provata, ha deciso di continuare ad amare Arda come fosse suo figlio, a prescindere dal loro legame di parentela. A quel punto, Emre ha avviato delle ricerche per riuscire a rintracciare il suo bambino, servendosi della complicità di Kismet.