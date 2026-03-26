Si è conclusa poco fa la puntata di Uomini e donne in cui Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta. In queste ore sui social si è detto e scritto di tutto sulla ragazza e sul presento accordo con Alessio Rubeca, e anche una sua vecchia conoscenza sembra concordare con questa teoria. Alla fine del programma, infatti, l'ex corteggiatore Marco Veneselli ha pubblicato l'emoji di un pagliaccio e quella del circo e tutti i fan le hanno interpretate come frecciatine neppure troppo velate nei confronti della tronista.

Il gesto che non passa inosservato

La scelta di Sara sta facendo discutere soprattutto per come è avvenuta: chi ha guardato la puntata di Uomini e donne del 26 marzo, infatti, avrà notato che sono state le insistenti critiche di Tina a spingere la giovane a dichiararsi ad Alessio.

"L'avete messa con le spalle al muro", ha commentato Maria De Filippi provando a difendere la tronista dagli attacchi di entrambi gli opinionisti.

Subito dopo la fine del programma, un ex corteggiatore di Gaudenzi si è esposto in maniera piuttosto netta sui social.

In una storia che ha postato su Instagram, infatti, Marco ha aggiunto solo due emoji: il giovane ha scelto il simbolo del circo e quello del pagliaccio, e secondo tanti li avrebbe dedicati alla persona che ha frequentato in tv fino a pochi mesi fa.

Il parere di Lorenzo Pugnaloni

Le tempistiche di questa storia di Marco farebbero pensare ad una frecciatina neppure troppo velata nei confronti di Sara per come ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e donne.

"Ha ragione, ma ora è come sparare sulla croce rossa perché ha tutto il pubblico contro. La gente non è stupida e si è accorta da sola di tutto. Questo gesto, invece, è da vigliacchi perché proprio lui non ha voluto rilasciare interviste per non parlare male di lei. Di questo trono non si salva nessuno", è stato il commento a caldo di Lorenzo Pugnaloni.

Tina manda via Sara da Uomini e donne

Come si è visto oggi su Canale 5, Sara ha scelto soprattutto perché Tina ha insistito per quasi mezz'ora nel dirle che doveva andare via con Alessio perché di Matteo non le sarebbe mai interessato nulla.

La conduttrice di Uomini e donne è intervenuta più volte per provare a difendere la ragazza, ma l'opinionista non ha voluto sentire ragioni e ha discusso anche con lei.