Colpo di scena nelle puntate de La forza di donna in onda dal 2 al 7 marzo su Canale 5 nel momento in cui Ceyda scoprirà che il piccolo Arda non è suo figlio. Il test del Dna dimostrerà infatti che lei e Emre non sono i genitori del bambino che, dunque, è stato scambiato alla nascita con il loro vero figlio biologico. A questo punto, Ceyda deciderà di chiedere aiuto a Kismet per scoprire che fine abbia fatto il suo vero figlio, tenendo però all'oscuro Emre.

Ceyda scopre che Arda non è suo figlio

Le anticipazioni della soap Tv turca rivelano che Jale darà una notizia sconvolgente a Ceyda.

La dottoressa le comunicherà che il piccolo Arda non è figlio suo e di Emre. Evidentemente, al momento della nascita, vi è stato uno scambio di neonati e il figlio biologico di Ceyda è stato dato ad un'altra famiglia. Sconvolta dalla notizia, Ceyda non vorrà comunque rinunciare a Arda e vorrà continuare a crescerlo come se fosse figlio suo. Nel frattempo Nisan continuerà ad essere molto arrabbiata con Arif dopo che Sirin avrà raccontato a lei e Doruk che il barista è il responsabile dell'incidente che ha portato alla morte Hatice e Sarp.

Ceyda chiede a Kismet di aiutarla a ritrovare il suo vero figlio

Bahar cercherà di far ragionare Ceyda dicendole che, nonostante voglia crescere Arda come figlio suo, là fuori c'è il suo vero figlio che potrebbe aver bisogno di lei.

Ceyda chiamerà Kismet e, all'oscuro che l'avvocatessa abbia una relazione con Emre, le chiederà aiuto per rintracciare il figlio biologico. Le chiederà inoltre di non dire nulla a nessuno, neppure ad Emre, riguardo a questa sua iniziativa. Nel frattempo, Bersan farà il suo ritorno nel quartiere e ostenterà con fierezza il suo benessere economico. La donna racconterà che sta lavorando come cuoca per un uomo molto facoltoso e convincerà Ceyda e Bahar a proporsi per questo nuovo lavoro. Le due avranno un colloquio con questo personaggio misterioso ma Bahar intuirà che c'è qualcosa di strano e che il datore di lavoro non è una persona affidabile.

La forza di una donna sbarca in prime time per il gran finale: l'ipotesi

La forza di una donna si avvia verso il finale della terza e ultima stagione che potrebbe venire trasmesso in prima serata su Canale 5. Mediaset infatti, forte dei dati di ascolto giornalieri di questa soap, che raggiunge picchi di share del 27%, potrebbe mandare in onda le ultime puntate in prime time.