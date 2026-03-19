Toño sparirà di nuovo nel nulla nelle prossime puntate de La Promessa e Manuel crollerà perché capirà di essere stato ingannato.

Le anticipazioni rivelano che Toño fingerà di andare a denunciare il furto subito, ma non tornerà più al palazzo. Manuel realizzerà che Simona aveva ragione: suo figlio lo ha derubato.

Il crollo di Manuel a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Toño riuscirà a convincere Manuel di essere stato derubato. L'inganno del ragazzo inizierà a vacillare quando il marchesino sarà deciso a denunciare tutto alla Guardia Civil.

Toño se la caverà impegnandosi di recarsi alla polizia personalmente e Manuel si fiderà ancora una volta di lui. Simona, invece, non crederà alle parole di suo figlio e lo affronterà duramente: "Dimmi la verità su quella sera", dirà la donna che riceverà per l'ennesima volta un rifiuto da Toño. Il ragazzo si rivolgerà a sua madre con prepotenza e le dirà che lui deve spiegazioni solo a Manuel. Simona lo incalzerà: "Se ti avessero derubato non ti avrebbero lasciato quella collana d'oro al collo". Toño incasserà il colpo ma non ammetterà di aver mentito e alla fine Simona, delusa, lo manderà via. "Vai e non tornare più", dirà la donna trattenendo le lacrime e ribadendo che Manuel non merita di essere preso in giro.

L'indomani, Toño uscirà dicendo che andrà dalla Guardia Civil, ma non tornerà più: dal suo comportamento sarà chiaro che ha imbrogliato tutti.

Simona sarà in imbarazzo per suo figlio

Nelle prossime puntate de La Promessa, Toño sparirà ancora nel nulla. Quando Manuel verrà a saperlo da Pia, capirà finalmente di essere stato ingannato. Il marchesino, in lacrime, non si perdonerà di essere stato tanto ingenuo. Pia proverà a consolarlo, spronandolo a proseguire con la sua attività ma lui le dirà che senza i soldi che ha perduto sarà difficile andare avanti. "La cosa che mi fa male non sono i soldi", dirà Manuel, "Ma sapere che per me la felicità non esisterà mai". Pia gli ricorderà che Catalina ha appena sposato Adriano ed è felice dopo un momento di grave crisi, ma a Manuel non basterà.

"Lei non ha perso la persona che amava", dirà amareggiato. Successivamente, Manuel informerà Simona della partenza e l'inganno di suo figlio. La cuoca, imbarazzata per Toño, chiederà perdono e scoppierà a piangere.