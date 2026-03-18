Nel 2025, Mediaset ha tagliato un traguardo significativo, superando il miliardo di ore di streaming video. Questo risultato è stato annunciato da Pier Paolo Cervi, direttore business digital di Mediaset, durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese. Cervi ha sottolineato come, nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025, le ore di streaming sulla piattaforma siano più che raddoppiate, evidenziando la crescente rilevanza dello streaming nel panorama televisivo italiano.

La piattaforma Infinity si distingue per l'ampiezza e la varietà della sua offerta.

Gli utenti, infatti, possono accedere a un vasto catalogo che spazia dall'intrattenimento all'informazione, dalla serialità straniera ai documentari e ai programmi per bambini, offrendo un'alternativa diversificata rispetto ad altre piattaforme focalizzate prevalentemente su film e serie. L'impegno di Mediaset è stato quello di creare una piattaforma dinamica, con una homepage che si aggiorna costantemente durante la giornata per riflettere la programmazione in tempo reale della televisione tradizionale.

Successo sui social e programmi più visti

I dati del 2025 confermano il forte coinvolgimento del pubblico, con sei dei dieci programmi che hanno generato il maggior numero di interazioni social in Italia prodotti da Mediaset.

Tra questi, spiccano Verissimo al primo posto, seguito da Amici e con la presenza di X Factor nelle posizioni di vertice. Questo successo sui social media testimonia non solo la fruizione dei contenuti, ma anche la vivace discussione e condivisione online da parte degli spettatori. Inoltre, otto dei dieci programmi che hanno registrato il maggior tempo complessivo di visione sono anch'essi marchi Mediaset, consolidando la posizione centrale dell'azienda nelle abitudini digitali degli italiani.

Un ulteriore indicatore della crescita è il numero di utenti registrati sulla piattaforma. Nel 2025, Mediaset ha raggiunto quota 23,6 milioni di account, un dato che conferma l'espansione costante del pubblico digitale e la capacità attrattiva dell'offerta streaming.

La leadership digitale di Mediaset

La crescita nel settore digitale si inserisce in una strategia aziendale più ampia, mirata a consolidare la leadership di Mediaset in diversi ambiti della comunicazione, sia televisiva che radiofonica. Il gruppo ha continuato ad aumentare la propria quota di mercato, registrando quote di ascolto e numeri da record in tutte le principali aree di attività. La piattaforma Infinity, accessibile tramite browser e app dedicate, ha giocato un ruolo cruciale in questo incremento della fruizione in streaming, grazie a una programmazione costantemente aggiornata e a un'interfaccia utente intuitiva che facilita la scoperta dei contenuti. Questo dinamismo, unito a un'offerta articolata che include film, serie, live show, informazione e programmi per bambini, ha permesso a Mediaset di distinguersi nel mercato italiano.

Contesto competitivo e pubblico di Infinity

Nel 2025, Mediaset si è affermata come un punto di riferimento primario nel settore audiovisivo digitale italiano. Questo posizionamento è frutto di un'offerta diversificata, pensata per pubblici differenti, e di una continua innovazione tecnologica. L'approccio multipiattaforma ha permesso di raggiungere un bacino di utenti molto eterogeneo per età e interessi. La possibilità di accedere ai contenuti 24 ore su 24 e la funzione della homepage che si adatta ai principali eventi e programmi giornalieri hanno incrementato significativamente il tempo medio di permanenza degli utenti. La crescita costante degli utenti registrati e delle ore di contenuti visualizzati evidenzia una solida posizione competitiva rispetto alle altre piattaforme di streaming attive in Italia.