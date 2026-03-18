Il noto conduttore Pierluigi Diaco ha espresso pubblicamente la sua chiara intenzione di votare sì in occasione del prossimo referendum sul sistema giudiziario. La sua presa di posizione, comunicata attraverso una dichiarazione esplicita, mette in luce una critica marcata alla percezione pubblica delle scelte di voto in Italia. Diaco ha infatti evidenziato come, a suo avviso, nel panorama italiano chi opta per il no venga spesso elevato al ruolo di testimonial, mentre chi decide di sostenere il sì sia frequentemente etichettato in modo dispregiativo come un lacchè.

Il conduttore ha altresì sottolineato di essere pienamente consapevole delle potenziali ripercussioni legate alla sua presa di posizione, dichiarandosi disposto ad affrontare le critiche e le etichette riduttive che potrebbero essergli attribuite in seguito a tale scelta. Ha affermato di pagare volentieri il prezzo di essere liquidato come “l’amico di, il servo di…” e via dicendo, pur di esprimere la propria convinzione.

La narrazione pubblica e la polarizzazione del dibattito

Diaco ha rimarcato con forza quanto la narrazione che si è sviluppata attorno al referendum sia, a suo giudizio, profondamente insopportabile. Ha argomentato che coloro che si schierano per il sì vengono sistematicamente liquidati con appellativi denigratori, mentre chi si dichiara per il no, in particolare tra le figure di spicco del mondo dello spettacolo e del giornalismo, tende a essere percepito come parte di una “comfort zone” autoproclamatasi “salvatrice della patria”.

Questa dinamica, secondo Diaco, non fa altro che esasperare il dibattito, rendendolo meno costruttivo e sempre più polarizzato, con il rischio di banalizzare le posizioni e impedire un confronto sereno e approfondito.

La sua critica si estende a un sistema che, a suo dire, premia chi si oppone e penalizza chi propone, creando una distorsione nella percezione delle motivazioni individuali e collettive. Ha definito l'intera situazione “ridicola”, evidenziando la sua frustrazione per un clima che ostacola la libera espressione e il dibattito genuino.

Un appello per un confronto inclusivo e non ideologico

Il conduttore ha inoltre voluto precisare che la compagine di coloro che voteranno sì al referendum rappresenta uno schieramento ampio e non ideologico.

Con questa affermazione, Diaco ha inteso invitare a superare le rigide etichette e i pregiudizi che spesso caratterizzano il dibattito politico, promuovendo invece un confronto più aperto, inclusivo e basato sulla sostanza delle proposte piuttosto che sull'appartenenza a determinate fazioni.

Diaco ha ribadito che la sua scelta personale scaturisce dalla profonda volontà di partecipare attivamente e responsabilmente al dibattito pubblico, contribuendo con la propria voce a una discussione che ritiene fondamentale per il futuro del sistema giudiziario. La sua è una presa di posizione che, pur consapevole delle inevitabili critiche, mira a stimolare una riflessione più profonda e a incoraggiare un dialogo meno condizionato da logiche di schieramento preconcette.

La dichiarazione di Pierluigi Diaco evidenzia come il referendum sul sistema giudiziario stia catalizzando l'attenzione e le prese di posizione anche di figure di rilievo provenienti dal mondo dello spettacolo e della comunicazione, contribuendo ad alimentare il dibattito pubblico su una tematica di grande rilevanza nazionale.