Il programma “Bellamà”, condotto da Pierluigi Diaco su Rai2, ha segnato un nuovo record stagionale in termini di ascolti. La trasmissione ha conquistato una media di 642.000 spettatori, raggiungendo un share medio dell’8,3%. Durante la messa in onda, sono stati registrati picchi notevoli, superando il 10% di share e toccando il 10,4%, con un coinvolgimento di 854.000 spettatori nei momenti di massimo interesse. Questo risultato conferma la forte attrattiva del format nel panorama televisivo pomeridiano.

Consolidamento degli ascolti e performance precedenti

Il costante successo di “Bellamà” trova conferma anche nei dati di ascolto delle puntate precedenti, che hanno evidenziato la sua capacità di ottenere risultati significativi nella fascia pomeridiana di Rai2. In particolare, una recente puntata speciale, dedicata a un argomento di grande risonanza, aveva già dimostrato la forza del programma superando il 9% di share, con un picco di 754.000 telespettatori. La seconda parte di quella stessa puntata aveva registrato una media del 7,8% con 659.000 spettatori, un dato che ha ulteriormente consolidato la posizione della trasmissione tra le più apprezzate e seguite nel pomeriggio televisivo.

La crescita costante di “Bellamà” e il posizionamento di Rai2

La quarta stagione di “Bellamà” prosegue il suo percorso con una crescita costante, mantenendo una media di share che si attesta intorno al 6%. Questi eccellenti risultati sono fondamentali per rafforzare la presenza di Rai2 nella fascia oraria tra le 16 e le 17, permettendo alla rete di affermarsi come una delle scelte preferite dal pubblico pomeridiano. Il format, sapientemente guidato da Pierluigi Diaco, continua a catturare l'attenzione di un vasto pubblico, ribadendo la grande solidità e il valore del progetto televisivo.