La serie televisiva I Cesaroni torna in prima serata su Canale 5 dal 13 aprile. Dopo dieci anni di assenza, Claudio Amendola torna come regista e interprete di Giulio Cesaroni, capofamiglia della "grande famiglia allargata". Presentando la settima stagione, intitolata "I Cesaroni – Il ritorno", Amendola ha espresso il suo legame con la serie: “Se è vero che per un regista ogni lavoro è come un figlio, I Cesaroni, per me, sono molto di più. Sono padre e madre, fratello e sorella, figli e nipoti”.

La trama si apre con la storica bottiglieria, simbolo della serie, in crisi economica.

La crisi è causata da Augusto (Maurizio Mattioli) e vede l'introduzione della nuova socia Livia (Lucia Ocone). Un tema sentito è il ricordo di Antonello Fassari, storico interprete di Cesare, scomparso. Amendola ha ricordato “il dolore che ci ha lasciato la mancanza di Antonello Fassari è stato colmato dall'amore ricevuto sul set”. Ricky Memphis, protagonista, ha commentato con ironia la sua partecipazione: “Perché ho accettato? Primo, Claudio me menava; secondo, poi I Cesaroni sono un cult”.

Nuove dinamiche e volti nella settima stagione

La nuova stagione riflette il tempo trascorso per personaggi e ambientazioni della Garbatella, cuore della narrazione. Nella finzione, la bottiglieria è ora un ristorante.

Amendola ha spiegato: “Ovviamente il mondo è cambiato, la bottiglieria non funziona più, è diventata un ristorante”, un cambiamento che riflette la sua esperienza personale come ristoratore.

Tra le novità: Marco Cesaroni (Matteo Branciamore) vive con la compagna Virginia (Marta Filippi, coppia anche nella vita reale) e il figlio Adriano. Dall'America arriva Marta (Valentina Bivona), figlia di Marco ed Eva (Alessandra Mastronardi, assente). Rudi (Nicolò Centioni) è adulto e bidello nella stessa scuola dove il fratello Mimmo (Federico Russo) è insegnante di sostegno per Olmo, un ragazzo autistico. Il cast si arricchisce con Melissa Monti; tra le guest star: Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi.

La Garbatella: un simbolo e un contesto in evoluzione

Le riprese hanno coinvolto i luoghi iconici della Garbatella. Il bar/bottiglieria, ristrutturato e sotto nuova gestione, si trova in piazza Giovanni da Triora 6. Altre location: la scalinata di via Giovanni da Montecorvino (casa di Giulio), l'officina di via di Villa Serventi (abitazione), piazza Sant’Eurosia, la scuola primaria di piazza Damiano Sauli 1 e il campo sportivo di via dei Gordiani 191.

Nel corso degli anni, I Cesaroni si sono affermati come una delle fiction italiane più amate, grazie alle dinamiche familiari e al contesto romano della Garbatella. Amendola ha evidenziato la visione multiforme della famiglia: “Ammirare le famiglie tradizionali va bene, ma sono convinto che le famiglie con genitori dello stesso sesso siano in grado di dare lo stesso amore delle altre, lo stesso vale per i figli di genitori separati o madri single.

L'affetto familiare si conquista, l'amore dei figli si deve conquistare da parte dei genitori”.

La settima stagione de I Cesaroni, in debutto il 13 aprile su Canale 5, riafferma il legame con il pubblico, esplorando una società in evoluzione attraverso storie quotidiane.