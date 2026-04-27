Nei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, la darklady Sahika riuscirà a separare suo fratello Kaya da Ender, visto che divorzieranno a causa sua. L’alleanza tra quest’ultima e Yildiz invece sarà sull'orlo del collasso, a seguito di diversi litigi.

Ender si allontana da Yildiz, Yigit rimanda le sue nozze con Lila

Ben presto, sentendosi traditi e ingannati da Sahika, Ender e Kaya metteranno fine al loro matrimonio in un'unica udienza, sopraffatti dal dolore. Subito dopo, Ender prenderà le distanze anche da Yildiz, e quando esigerà delle spiegazioni sul suo atteggiamento, la accuserà di averla tradita.

A quel punto, quest’ultima si confronterà con Kaya contro il volere di Ender.

Sahika invece, organizzerà una festa in casa servendosi della complicità del nipote Yigit, con la scusa di sollevare il morale di suo fratello Kaya.

Yigit rimanderà le sue nozze con Lila, a causa della separazione dei suoi genitori. Parecchio irritata, quest’ultima sospetterà che Yigit non voglia sposarla veramente.

Zehra, Asuman e Aysel denunciate, Ender accusa Yildiz di complottare alle sue spalle

Nel contempo, Zehra trasformerà la villa in un asilo nido insieme ad Asuman e Aysel. Un giorno, le tre donne faranno arrabbiare Halit, dopo essere state denunciate da una mamma per aver perso di vista un bambino.

Successivamente, Yildiz si vedrà costretta a pagare un ingente risarcimento, e a prendere le sue difese ci penserà Kerim, scagliandosi contro Mert.

Ben presto, Sahika scatterà delle fotografie a Yildiz e Kerim mentre parleranno sulla spiaggia, per poi fare delle insinuazioni ad Halit.

Ender invece, accuserà Yildiz di complottare alle sue spalle, e la provocherà dicendole che sposerà di nuovo Halit anche se è innamorata follemente di Kerim.

Riepilogo sull’unione tra Ender e Kaya

A spingere Ender e Kaya a sposarsi era stato loro figlio Yigit, il quale aveva minacciato di sparire per sempre, se i suoi genitori non avrebbero ufficializzato la loro unione al più presto possibile. Messi alle strette, quindi, Ender e Kaya si sono visti costretti a convolare a nozze per rendere felice loro figlio.