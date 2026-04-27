Negli episodi della quarta stagione della soap Forbidden Fruit, che i telespettatori di Canale 5 vedranno nel periodo estivo, Halit Argun (Talat Bulut) spiazzerà la sua ex moglie Yildiz Yilmaz (Eda Ece), dicendole di volerla risposare.

Sahika uccide Nadir, Yildiz diventa ricca

Ben presto, Halit perderà tutti i suoi soldi, dopo aver fatto un investimento all’estero. A quel punto, l’uomo sarà costretto ad abbandonare la propria villa insieme ai figli, e perderà anche il comando della sua azienda. Intanto, Sahika ucciderà Nadir avvelenandolo, dopodiché si fingerà sua moglie per diventare la proprietaria dell’Argun Holding.

Yildiz invece, sarà finalmente indipendente, poiché diventerà molto ricca grazie alla vendita di un omogenizzato alla mela per neonati di sua produzione.

Yildiz corteggiata da Kerim

In seguito, Halit scoprirà di essere in procinto di recuperare tutti i suoi beni, ma non lo dirà a nessuno per vendicarsi della sua ex Sahika quando lo riterrà necessario. Dopo essere diventato l’assistente di Sahika, Halit la caccerà via dalla sua antica casa nel Bosforo, e le farà sapere di aver ripreso anche il possesso della villa da cui era stato sfrattato. Dopo qualche mese, Halit deciderà di comprare un'altra villa, e sarà deciso a riconquistare l’ex moglie Yildiz. A quel punto, Argun confesserà a Yildiz il suo pentimento per averla fatta soffrire in passato, e le chiederà di diventare nuovamente sua moglie.

Anche se non avrà più bisogno di essere mantenuta, Yildiz si prenderà il tempo necessario per rispondere alla proposta di matrimonio di Halit. La giovane scatenerà la furia della madre Asuman, che la incoraggerà a risposare l’imprenditore con cui ha avuto il piccolo Halitcan. Nel contempo, Yildiz verrà corteggiata anche da Kerim, il nuovo amministratore delegato dell’Argun Holding assunto da Sahika.

Riepilogo: Yildiz ha trovato lavoro

Proprio di recente, Yildiz ha deciso di non dipendere più dall’ex marito Halit economicamente. La giovane è finita in maniera casuale a presentare il meteo in televisione, e pur non avendo alcuna esperienza, è riuscita a conquistare il pubblico. A seguito dell’ennesimo scontro con Halit, Yidiz ha accettato di vestire i panni di presentatrice in una emittente locale di Nadir.