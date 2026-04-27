Prime Video ha svelato il trailer ufficiale di Spider‑Noir, la nuova serie che vede Nicolas Cage nel suo primo ruolo da protagonista in una produzione televisiva. Realizzata da Sony Pictures Television per MGM+ e Prime Video, la serie farà il suo debutto negli Stati Uniti il 25 maggio su MGM+, per poi essere disponibile a livello globale su Prime Video dal 27 maggio, raggiungendo oltre 240 Paesi e territori. Una novità distintiva di Spider‑Noir è la sua duplice modalità di visione: sarà la prima serie a offrire al pubblico la scelta tra la versione 'Autentico Bianco e Nero' e 'True‑Hue Full Color', permettendo di fruire l'opera in bianco e nero o a colori.

L'anteprima mondiale del trailer si è tenuta al Centro Banamex Convention Center di Città del Messico, durante il festival CCXPMX26, un evento di spicco nel panorama della cultura pop internazionale, davanti a una platea di oltre 2.100 fan. Per l'occasione, gli attori Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston e Karen Rodriguez, insieme al creatore, co‑showrunner ed executive producer Oren Uziel, hanno condiviso dettagli sulle atmosfere e le vicende di Spider‑Noir. L'evento è stato arricchito da un videomessaggio speciale di Nicolas Cage.

Un investigatore privato nella New York degli anni Trenta

Spider‑Noir è una serie live-action che trae ispirazione dal fumetto Marvel 'Spider‑Man Noir'. La trama si concentra su Ben Reilly, interpretato da Nicolas Cage, un navigato investigatore privato caduto in disgrazia nella New York degli anni Trenta.

A seguito di una profonda tragedia personale, Reilly è costretto a confrontarsi con il suo passato di unico supereroe della città. Il ricco cast include anche Brendan Gleeson, Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson e Kai Caster. La regia dei primi due episodi è affidata a Harry Bradbeer, vincitore dell'Emmy e noto per lavori come 'Fleabag' e 'Killing Eve', che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo.

La serie è stata sviluppata da Oren Uziel e Steve Lightfoot, in collaborazione con il team premio Oscar dietro il film d’animazione 'Spider‑Man: Un nuovo universo', composto da Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal.

Tra i produttori esecutivi figurano anche Nicolas Cage e Pavlina Hatoupis.

Innovazione e impatto globale della serie Marvel

L'arrivo di Spider‑Noir consolida una significativa collaborazione produttiva internazionale tra Sony Pictures Television, MGM+ e Prime Video. La strategia innovativa di offrire al pubblico la scelta tra la versione in bianco e nero e quella a colori non solo evoca le atmosfere originali del fumetto, ma mira anche ad ampliare la platea di spettatori. Questo progetto segna la prima volta che un personaggio Marvel come Spider‑Man Noir viene trasposto in una serie live-action, con una particolare attenzione all'ambientazione storica e all'approccio noir della narrazione.

Il coinvolgimento di Nicolas Cage, attore di fama internazionale e già voce di Spider‑Man Noir nel film d’animazione, garantisce una continuità artistica e alimenta elevate aspettative sia tra gli appassionati Marvel sia tra i cultori delle serie televisive innovative.

L'evento di presentazione a Città del Messico, inserito in uno dei più importanti festival mondiali di cultura pop, evidenzia la rilevanza della serie nel panorama dell'intrattenimento seriale contemporaneo. La presenza di un cast internazionale e di registi premiati contribuisce a generare un interesse globale attorno a Spider‑Noir.