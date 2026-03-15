Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yigit riuscirà a ottenere ciò che desidera da tempo: vedere i suoi genitori uniti come una vera famiglia. Dopo aver scoperto la verità sulle sue origini, il ragazzo metterà Ender e Kaya di fronte a un ultimatum: dovranno sposarsi oppure lui sparirà dalla loro vita. Nonostante i dubbi e l’assenza di sentimenti tra i due, i genitori decideranno di accettare la richiesta del figlio, dando vita a un matrimonio.

Kaya tra due fuochi, Yigit vuole le nozze ma c’è Leyla

Yigit vorrà che il ritrovarsi con i suoi genitori diventi qualcosa di ufficiale.

Così, quando gli verrà consegnato il suo nuovo documento d’identità, che riporta i nomi dei suoi genitori, Yigit chiederà loro di compiere un passo importante per farlo sentire veramente in famiglia: dovranno sposarsi, altrimenti lui sparirà per sempre.

Non sarà una situazione facile, prima di tutto perché Ender e Kaya non si amano, e in più perché quest’ultimo ha un flirt in corso con Leyla.

Sahika distrugge la pace, Erim scopre le nozze e si infuria

Ender e Kaya non sembreranno molto intenzionati a sposarsi, ma l’irascibilità di Yigit, e anche la paura di perderlo, li porterà a compiere questo passo importante. Sarà solamente un matrimonio sulla carta, anche se Ender andrà a vivere a casa di Kaya.

Sahika verrà a conoscenza della novità e penserà di mettere subito zizzania. Andrà da Erim e gli racconterà che cosa sta per succedere. Furioso, affronterà la madre e il fratello, e Yigit gli spiegherà che vuole solo avere la possibilità di stare accanto ai suoi genitori: “Tu sei cresciuto insieme a tua madre e tuo padre, io no”.

Ender e Kaya sposi: nozze segrete in casa

Nonostante l’idea del costringerli a sposarsi sia folle, alla fine Erim sembrerà capire lo stato d’animo del fratello, accettando la scelta della madre.

Il matrimonio non sarà in grande stile e avrà luogo a casa di Ender. Ad assistere ci sarà solo Yigit, mentre Caner e la domestica faranno da testimoni rispettivamente a Ender e Kaya. Sarà l’inizio di una nuova vita per Yigit, quella che ha sempre sognato, ma chissà per quanto Kaya sarà disposto a restare sposato con Ender e, soprattutto, a stare lontano da Leyla.