La stagione sportiva di Javier Martinez si sarebbe dovuta concludere qualche settimana fa, ma la sua squadra è finita ai play-out e quindi le vacanze sono state rimandate. Domenica 19 aprile, però, il 31enne giocherà un match importantissimo per il futuro della Terni Volley Academy, una partita da dentro o fuori che sarà anche l'ultima nel palazzetto che lo ha ospitato quest'anno
Il saluto di Javier ai tifosi di Terni
I play-out del campionato di A3 stanno per concludersi e con essi arriveranno i verdetti che alcune squadre stanno aspettando da settimane.
Domani, domenica 19 aprile, la Terni Volley Academy sarà impegnata in un match da dentro o fuori con Savigliano, una diretta concorrente per la salvezza.
A rendere ancora più speciale questa partita è che sarà anche l'ultima in casa di questa stagione, quindi i giocatori saluteranno i tifosi che li hanno sostenuti in questi mesi.
Javier si sta preparando a guidare il gruppo verso il successo, un po' come ha cercato di fare per tutto l'anno realizzando oltre 400 punti.
Ultimo match della stagione in quel di Terni — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) April 17, 2026
Domenica 19 aprile ore 20:00
Al palaterni 🔴🟢🐉 #GoDragons pic.twitter.com/nmhOKwsxgT
Il trasloco e le vacanze
Quello del 19 aprile sarà il penultimo match dei play-out per la Terni Volley Academy, che dunque chiuderà la stagione in trasferta tra qualche settimana.
Una volta conclusi questi appuntamenti decisivi, Javier potrà concedersi un po' di riposo: "Manca poco", ha scritto il pallavolista in una storia che ha postato su Instagram di recente per sottolineare che a breve inizieranno le vacanze.
Prima di partire per qualche viaggio, però, Martinez sarà impegnato con un trasloco importante: il 31enne si trasferirà a Lecco con Helena e lì comincerà una nuova vita professionale.
I dubbi sull'addio alla pallavolo
Il futuro professionale di Javier è tutt'altro che certo, o meglio è stato lui stesso a precisare che non ha ancora deciso se lascerà definitivamente la pallavolo dopo i play-out.
"Non sono sicuro di voler smettere, sento che ho ancora tanto da dare a questo sport", ha detto Martinez in una diretta che ha fatto di recente su TikTok.
Stando a quello che ha lasciato intendere in live, il 31enne dovrebbe dedicarsi a nuovi progetti almeno fino a gennaio e poi deciderà se continuare a giocare oppure no.