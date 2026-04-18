Jannik Sinner consolida la sua leadership nel ranking ATP mondiale, confermandosi numero 1 del mondo con 13.350 punti. Il tennista altoatesino mantiene un vantaggio significativo di 390 lunghezze su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, ritiratosi a Barcellona e assente al Masters 1000 di Madrid, offre a Sinner l'opportunità di allungare ulteriormente il suo primato, garantito almeno fino agli Internazionali d’Italia.
Il tennis italiano nella Top-15
Il movimento tennistico italiano celebra un periodo eccezionale con due azzurri nella top-10 e tre nella top-15 del ranking ATP.
Lorenzo Musetti si presenta al Masters 1000 di Madrid come numero 9 del mondo, forte dei suoi 3.715 punti, nonostante l'eliminazione ai quarti di finale a Barcellona. La sua presenza costante tra i primi dieci è un segnale di solidità. Flavio Cobolli, attualmente al tredicesimo posto con 2.600 punti, mostra una rapida ascesa. Potrebbe raggiungere il dodicesimo posto (con 2.770 punti) vincendo il torneo di Monaco, a condizione che Andrey Rublev non debba emularlo con una vittoria a Barcellona. Questa dinamica evidenzia il potenziale di crescita dei giovani talenti italiani.
Il ranking ATP completo degli italiani
La rappresentanza italiana nel ranking ATP prima del Masters 1000 di Madrid è ampia e qualificata.
Ecco la classifica dettagliata:
- 1. Jannik Sinner – 13.350 punti
- 9. Lorenzo Musetti – 3.715 punti
- 13. Flavio Cobolli – 2.600 punti (potenziale 12° posto con 2.770 punti vincendo a Monaco e se Rublev non vince a Barcellona)
- 22. Luciano Darderi – 1.870 punti
- 62. Lorenzo Sonego – 850 punti
- 78. Mattia Bellucci – 734 punti
- 92. Matteo Berrettini – 650 punti (settimo italiano nella top-100)
- 103. Matteo Arnaldi – 621 punti
- 112. Francesco Maestrelli – 577 punti
- 129. Andrea Pellegrino – 484 punti
La presenza di Matteo Berrettini al 92° posto lo conferma come il settimo italiano nella top-100, a testimonianza della profondità e qualità del tennis azzurro, che continua a esprimere atleti competitivi a livello internazionale.
Traguardo storico: tre italiani nella Top-15
Per la prima volta nella storia, l'Italia vanta tre atleti contemporaneamente nella top-15 del ranking ATP: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Questo risultato storico sottolinea non solo l'eccellenza individuale, ma anche la crescita complessiva del tennis italiano, proiettando il movimento azzurro verso un futuro di ulteriori successi e riconoscimenti.