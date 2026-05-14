Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Yigit chiederà a Lila di diventare sua moglie dopo aver capito di voler restare con lei per il resto della vita. La ragazza accetterà la richiesta anche se prima vorrà il consenso da parte di suo padre Halit.

Yigit chiede a Lila di diventare sua moglie

Yigit chiederà a Lila di diventare sua moglie dopo la festa di compleanno di Caner. La ragazza accetterà di sposare il giovane, non avendo mai smesso di amarlo. Ma prima della celebrazione del matrimonio, la sorella di Zehra vorrà avere il consenso da parte di suo padre.

Lila proporrà al promesso sposo di recarsi immediatamente all'Argun holding per parlare con Halit, Ender e Kaya sulla loro decisione di sposarsi il più presto possibile. Yigit apparirà in difficoltà, tanto che la sua fidanzata prenderà la parola annunciando l'intenzione di sposarsi di fronte a suo padre che non apparirà per nulla felice a differenza di Ender e Kaya.

Halit non dà nessun veto alla felicità tra sua figlia e Yigit

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Halit dirà di non ritenere Yigit una persona adatta a sua figlia. Nonostante questo, l'uomo deciderà di non dare nessun veto alla loro felicità. Kaya, a questo punto, telefonerà all'imprenditore per chiedergli il permesso di celebrare in casa sua il fidanzamento ufficiale tra Yigit e Lila.

Anche questa volta, Halit apparirà molto comprensivo, tanto da lasciargli libera scelta per il giorno dei festeggiamenti insieme a Zehra e Erim.

Yildiz ha accettato la proposta di matrimonio di Nadir

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit che sono state trasmesse ad inizio maggio sui teleschermi italiani, Yildiz ha ottenuto grande successo grazie alla vendita della sua purea di mele con la complicità di Emir e Caner. Ender e Nadir, invece, hanno organizzato un party a sorpresa per il compleanno della sorella di Zeynep. La serata si è rivelata un grande successo anche grazie alla presenza di Irem. In questa circostanza, Lila ha provato gelosia nei confronti di Yigit quando l'ha visto insieme alla sua nuova fidanzata Vivian.

Yildiz, invece, ha ringraziato Nadir per la sorpresa che le ha fatto. La novità è giunta ad Halit, che ha ordinato al suo nemico giurato di smetterla di corteggiare la sua ex moglie.

Intanto Ender ha rivelato a Yildiz che Leyla attende un figlio da Halit. La sorella di Zeynep è apparsa profondamente sconvolta dalla novità e per questo ha deciso di vendicarsi dell'ex marito. La donna ha raggiunto l'azienda Argun per comunicare a Nadir di aver deciso di accettare la sua proposta di matrimonio.