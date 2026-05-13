Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Yigit si renderà conto di voler passare il resto della vita insieme a Lila. Il ragazzo sorprenderà la giovane con una romantica proposta di matrimonio all'interno di un ristorante.

Yigit vuole passare il resto della sua vita con Lila

Yigit finirà in ospedale per colpa di un virus. Ender crederà che suo figlio sia stato avvelenato da Sahika e per questo l'accuserà davanti a Kaya. Nel frattempo, Yigit sarà invitato da Halit alla villa dopo essersi ripreso dal malore grazie ad alcune flebo.

In questa circostanza, il ragazzo concentrerà le sue attenzioni su Lila anche se non avrà molto tempo per stare con lei poiché Zehra verrà rapita da alcuni falsi poliziotti nel corso di un party. Yigit capirà di voler passare il resto della sua vita con Lila e per questo apparirà deciso ad appianare i suoi dissapori con Halit. Il giovane chiederà a Caner di aiutarlo a preparare una festa per chiedere la mano dell'amata.

Yigit chiede la mano di Lila

Le anticipazioni della serie tv rivelano che il figlio di Ender sceglierà come location lo stesso ristorante dove i suoi genitori stanno festeggiando il compleanno di Caner. Prima dei festeggiamenti, Yigit passerà alcuni momenti insieme a Lila. In questa circostanza, il ragazzo si inginocchierà davanti a lei per poi chiederle di diventare sua moglie con un anello in mano.

La ragazza risponderà subito affermativamente alla richiesta di Yigit. I due verranno festeggiati da Zehra e Caner nascosti nel locale. In questo modo, la coppia sarà pronta a compiere nuovamente il grande passo.

Ender e Kaya, invece, entreranno in crisi a causa delle intromissioni di Sahika. Allo stesso tempo, Yigit avrà dei dubbi sul fatto di essere davvero accettato da Halit.

Leyla è apparsa stanca della situazione venutasi a creare con Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit che sono andate in onda ad inizio maggio in televisione, Yildiz ha deciso di rovinare le presentazioni ufficiali tra Leyla ed i figli di Halit. La ragazza ha fatto in modo che suo figlio Halitcan fosse il protagonista della festa alla tenuta.

Ender, intanto, ha accusato Sahika di aver messo le mani sull'hard disk che le aveva consegnato Nadir. La darklady ha rispedito al mittente ogni accusa mentre Kaya ha ritrovato l'hard disk all'interno della cassaforte di famiglia.

Leyla, invece, ha detto a Sahika di essere stanca della situazione venutasi a creare con Halit e la sua famiglia dopo la disastrosa serata. La darklady ha incoraggiato la donna a non smettere di lottare poiché la sua presenza è fondamentale per la riuscita del piano.