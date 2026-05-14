La venticinquesima edizione di ‘Amici’ si prepara al suo atto conclusivo. Dopo una semifinale che non ha visto alcuna eliminazione, lasciando tutti i concorrenti ancora in corsa, la finale di domenica 17 maggio decreterà il vincitore. Sei talenti si contenderanno l'ambito trofeo: i ballerini Alessio, Emiliano e Nicola, e i cantanti Elena, Angie e Lorenzo. L'attenzione è alta sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori, con i bookmaker che hanno già delineato le loro previsioni sui possibili esiti della competizione.

Le previsioni dei bookmaker: Alessio il favorito per la vittoria

Le principali agenzie di scommesse hanno già tracciato un quadro chiaro delle probabilità, indicando Alessio come il principale candidato alla vittoria finale di Amici. Il ballerino, allievo della squadra Pettinelli-Emanuel Lo, vede le sue chance di successo quotate tra 1,90 e 1,96. Immediatamente a seguire, nella classifica dei favoriti, si posiziona Emiliano, anch'egli ballerino, la cui vittoria è offerta con quote che oscillano tra 4,00 e 5,00. Questo scenario suggerisce una netta prevalenza della categoria del ballo, le cui possibilità di trionfo sono quotate a 1,40, rispetto a quelle del canto, ferme a 2,75. Nonostante queste indicazioni, la corsa al titolo rimane aperta per tutti i finalisti.

Gli altri contendenti: quote e percorsi individuali

Tra gli altri finalisti, Lorenzo, cantante della squadra di Lorella Cuccarini, vede le sue quote di vittoria attestarsi tra 6,00 e 8,66. Anche Angie, altra talentuosa cantante, è quotata tra 7,00 e 9,00. Il ballerino Nicola, allievo della maestra Celentano, presenta quote che variano tra 8,33 e 9,00. Infine, Elena, la cantante che ha intrapreso un percorso diverso affidandosi alla guida di Rudy Zerbi, è considerata la meno favorita, con le sue quote di trionfo che si posizionano tra 14,66 e 16,00. Sebbene le previsioni dei bookmaker offrano un quadro indicativo, la finale di ‘Amici’ si prospetta ricca di colpi di scena e di intense emozioni, con ciascun concorrente determinato a esprimere il proprio massimo per aggiudicarsi il prestigioso titolo.

I protagonisti della finale: tra canto e ballo

I sei finalisti incarnano la diversità e l'eccellenza dei talenti che hanno animato questa edizione del programma. Per la categoria del ballo, Alessio e Nicola emergono come i più quotati, mentre Emiliano ha saputo distinguersi per il suo percorso artistico sotto l'egida della maestra Celentano. Sul fronte del canto, Lorenzo e Angie hanno mostrato costanza e una notevole determinazione, mentre Elena ha conquistato il pubblico con la sua profonda sensibilità artistica e la sua voce. La serata finale sarà il culmine di mesi di impegno e passione, un'occasione unica per ciascuno di loro di lasciare il segno e iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro di 'Amici'.