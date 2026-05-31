L’attesa per Il Paradiso delle Signore 11 è già altissima e, a pochi giorni dall’inizio delle nuove riprese, emergono le prime indiscrezioni sul cast che accompagnerà il pubblico nella prossima stagione della soap di Rai 1. Dopo il finale della decima annata, andato in onda il 22 maggio, gli attori sono tornati negli studi Videa di Roma per dare il via ai nuovi episodi che debutteranno nel daytime autunnale.

Chi è già tornato sul set

Dalle prime immagini e dalle indiscrezioni trapelate dalle registrazioni, risultano già presenti diversi protagonisti storici della serie.

Tra i nomi più attesi spiccano quelli degli interpreti di Umberto Guarnieri e Adelaide Di Sant’Erasmo, personaggi che continueranno ad avere un ruolo centrale nelle nuove trame. Anche Roberto Landi sarebbe regolarmente coinvolto nelle riprese, confermando la sua presenza all’interno dello staff del celebre grande magazzino milanese.

Tra le conferme emerse nelle ultime settimane figurano inoltre Marcello Barbieri, Matteo Portelli, Gianlorenzo Botteri e diversi volti storici che hanno contribuito al successo della soap negli ultimi anni. La produzione sembra quindi intenzionata a mantenere una forte continuità narrativa con la stagione appena conclusa.

Odile confermata nelle nuove puntate

Buone notizie anche per i fan di Odile, uno dei personaggi che maggiormente ha catturato l’attenzione del pubblico nelle ultime stagioni.

Le anticipazioni sul cast indicano infatti che la giovane sarà presente nei nuovi episodi e continuerà a essere coinvolta nelle storyline principali della soap. La sua vicenda personale, soprattutto dopo gli sviluppi degli ultimi mesi, potrebbe rappresentare uno dei punti cardine della stagione 11.

Marta resta il grande punto interrogativo

Se da una parte arrivano numerose conferme, dall’altra continua a tenere banco il caso di Marta Guarnieri. Nelle scorse settimane diverse indiscrezioni avevano parlato di una possibile assenza del personaggio o comunque di una partecipazione ridotta rispetto alle stagioni precedenti. Alcuni rumor avevano infatti indicato Marta tra i volti in dubbio per il nuovo ciclo di episodi.

Tuttavia, le notizie più recenti raccontano uno scenario ancora in evoluzione, con fonti che parlano di una possibile presenza del personaggio nelle nuove trame. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali definitive dalla produzione, motivo per cui il futuro di Marta resta uno degli argomenti più discussi dai fan della soap.

Possibili addii e nuovi equilibri

Oltre alle conferme, le indiscrezioni parlano anche di alcune uscite di scena. Tra i personaggi che potrebbero non tornare nella nuova stagione vengono citati Rosa e Agata, mentre altre posizioni restano ancora da definire. Le nuove puntate potrebbero quindi introdurre importanti cambiamenti negli equilibri narrativi del grande magazzino e delle famiglie protagoniste.

Il bilancio degli ascolti della decima stagione

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore si è confermata uno dei pilastri del pomeriggio di Rai 1. Secondo i dati pubblicati a fine stagione, la soap ha chiuso l’annata 2025-2026 con una media del 17,5% di share, registrando il suo momento migliore ad aprile con un picco del 19,1%.

Nonostante una lieve flessione rispetto alla stagione precedente, il prodotto ha mantenuto numeri molto competitivi e una forte fedeltà del pubblico, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti del daytime televisivo italiano. La crescita registrata negli ultimi mesi di programmazione ha inoltre rafforzato la fiducia della Rai, che ha già confermato la realizzazione dell’undicesima stagione.

Con le riprese già in corso e numerose trame ancora aperte, il ritorno previsto per settembre promette nuovi colpi di scena, amori complicati e segreti pronti a sconvolgere ancora una volta gli equilibri del Paradiso.