Nelle puntate della nuova soap turca Racconto di una notte in programmazione nel daytime di Canale 5 da lunedì 18 a sabato 23 maggio 2026, i telespettatori assisteranno al rapimento di Kursat da parte del comandante Rasit.

Mahir lascia la villa dei suoi nonni con Canfeza e sua madre, Ferman finisce in ospedale

Dopo essere stato costretto da Cabir a sposare Sila, Mahir se ne andrà via dalla villa insieme a Canfeza e a sua madre. Mentre Mahir troverà un rifugio con l’aiuto di Salih, non ci sarà nessuna traccia di Selim. Kursat invece, scoprirà che il comandante Rasit in realtà è Boris.

Nel contempo, Afet e Asaf saranno obbligati a convincere il nipote Mahir a tornare alla loro villa entro tre giorni. La reazione di Cabir sarà durissima, visto che ferirà Ferman a una gamba facendolo finire in ospedale. Appena Sureyya tenterà di recuperare il suo anello alla villa, Afet coglierà l’occasione per scoprire dove si trovano Mahir e Canfeza.

In seguito, Kursat telefonerà a Mahir e gli dirà di volerlo incontrare insieme a sua figlia Canfeza, per rivelargli chi è il vero assassino di suo padre.

Canfeza e Sureyya vengono salvate da Asaf, Mahir sospetta di Kursat

Asaf invece salverà Canfeza e Sureyya dalle grinfie di Selim, riportandole alla sua villa per proteggerle. Ancora una volta, gli Yilmaz inviteranno di nuovo il nipote Mahir a sposare Sila, per evitare l’ennesima sfuriata di Cabir.

A quel punto, Selim ordinerà ai suoi scagnozzi di fare delle indagini sui parenti di Mahir.

Intanto, Canfeza si domanderà come abbia fatto Selim a scoprire il nascondiglio suo e di Mahir. Quest’ultimo invece, sospetterà dello zampino di Kursat, per aver tentato di allontanarlo da Canfeza. Per terminare, Ezra riceverà un messaggio da Kursat, il quale verrà rapito da Rasit.

Riepilogo: Selim ha preso in ostaggio Canfeza

In precedenza, Selim ha tenuto in ostaggio Canfeza insieme a sua nonna Sare, a Mavis ed Ezra, appena la giovane è scappata via dalla villa degli Yilmaz. A fare irruzione nel luogo, ci hanno pensato Mahir e il comandante Rasit, il quale ha sparato Selim per impedirgli di fare del male a Canfeza. Dopo aver salvato la sua amata grazie a Rasit, Mahir è tornato alla villa e ha annunciato a suo nonno di voler sposare Canfeza.