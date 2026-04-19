L'ispettore Rasit nasconde un grande segreto in Racconto di una notte: è lui Boris, il temutissimo capo dell'organizzazione criminale a cui Mahir dà la caccia e di cui fanno parte Selim e Kursat.

Le anticipazioni tv rivelano che sarà Selim a svelare l'inganno: pur di aver Canfeza con sé, metterà alle strette l'ispettore minacciando di dire a tutti la sua vera identità.

Il grande inganno dell'ispettore Rasit in racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano un colpo di scena che riguarda l'ispettore Rasit: l'uomo non è affatto come sembra.

Nelle puntate andate in onda, l'ispettore è stato per Mahir come un secondo padre, visto che Mehmet ha perso la vita quando lui era solo un bambino. Rasit ha incoraggiato il protagonista a diventare poliziotto e seguire le orme di suo padre. Mahir è appena tornato in città e ha preso servizio al comando dell'ispettore Rasit con l'obiettivo di incastrare una volta per tutte Kursat. Il venditore di tappeti, padre di Canfeza e assassino di Mehmet, ha costruito un impero ed è chiaro che non lo ha fatto con la sola attività di compravendita. Mahir è tornato per unire le sue forze a quelle dell'ispettore Rasit e riuscire nell'impresa di catturare Kursat per il commercio di droga. Stando a quanto ha raccontato Rasit, il padre di Canfeza è troppo furbo e ha anche una talpa in polizia: per questo non sarebbe mai stato catturato.

Nelle prossime puntate Mahir scoprirà che la talpa è Orhan, ma non sarà certo questo il vero grande motivo per cui Kursat è ancora a piede libero. La verità verrà a galla grazie a Selim, il perfido aspirante marito di Canfeza e complice di Kursat nei traffici illeciti.

Chi è il temutissimo Boris a capo dell'organizzazione criminale?

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, emergerà che Kursat e Selim sono legati da una grossa operazione che dovrà avvenire il giorno delle nozze di Canfeza. I due avranno intenzione di usare il trasloco della dote della sposa per portare un camion di droga fino al porto e non destare alcun sospetto. La polizia andrà al matrimonio per cogliere Kursat con le mani nel sacco, ma quando le nozze salteranno, Boris farà spostare il carico e tutto andrà in fumo.

Boris è il temutissimo boss a capo di tutto: Kursat trema al solo sentire il suo nome. Ma chi è Boris? Nessuno lo sa, a parte Selim che lo rivelerà nelle prossime puntate. Dopo l'ennesima fuga di Canfeza con Mahir, Selim andrà dall'ispettore Rasit e lo minaccerà pesantemente: "Dirò a tutti che sei tu Boris se non mi porti qui la mia sposa". Si scoprirà, quindi, che Rasit è Boris, il temutissimo boss, e si capirà anche perché la polizia non ha mai sgominato la sua organizzazione criminale.