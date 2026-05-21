Nelle nuove puntate della soap turca Racconto di una notte, Mustafa (Hakan Gerçek) verrà ucciso da suo padre Cabir Haroğlu (Cezmi Baskın).

Sila viene rapita da Selim, Cabir su tutte le furie

Prossimamente, Mahir continuerà a opporsi per non sposare Sila, nonostante le minacce di Cabir. A quel punto, sempre più stremato dalla situazione, Mustafa farà rapire sua figlia da Selim, proprio quando Mahir tenterà di farla fuggire. Selim accetterà di liberare Sila, soltanto se in cambio i suoi scagnozzi riporteranno Canfeza da lui, la quale intanto convolerà a nozze con Mahir.

Ben presto, quest’ultimo apprenderà da Selim, che in realtà Sila non è incinta del suo defunto cugino Kemal, ma di un professore sposato di Londra. Appena scoprirà che sua figlia ha mentito, Mustafa sceglierà di non dire niente al padre Cabir per proteggerla. Tuttavia, quest’ultimo andrà su tutte le furie, quando verrà a sapere che è stato suo figlio Mustafa a favorire il rapimento di sua nipote Sila.

Appena Mustafa non gli dirà dove si trova la figlia, Cabir lo sparerà al basso ventre, e lo farà portare in ospedale da uno dei suoi uomini. Quando apprenderà del ferimento del fratello, temendo che possa morire, Sevde farà presente a Cabir che non sarà più sua figlia.

Ferman alla ricerca di Mahir

Prima di esalare l’ultimo respiro a causa delle sue gravi condizioni di salute, Mustafa rivelerà a Sevde che Kemal non è il vero padre del bambino che aspetta Sila. In seguito, per il bene della sua famiglia, Ferman farà di tutto per scoprire il nascondiglio di Mahir, per obbligarlo a sposare Sila.

Per finire, Cabir non riuscirà a salvare la nipote Sila, quando affronterà Selim, il quale esigerà ancora una volta riavere Canfeza al suo fianco. Sevde, invece nasconderà la verità sulla gravidanza di Sila al marito Ferman.

Riepilogo: Cabir ha ferito Ferman

In precedenza, Cabir ha preteso l’immediato ritorno di Mahir alla villa degli Yilmaz. Dopo aver avuto l’ennesima sfuriata, l’anziano uomo ha ferito Ferman sparandogli a una gamba con un colpo di pistola. A seguito del ricovero in ospedale, quest’ultimo è stato raggiunto dalla polizia per rilasciare una testimonianza.